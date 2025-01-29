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Дело Тимура Иванова передали для рассмотрения в Мосгорсуд

Дело Тимура Иванова передали для рассмотрения в Мосгорсуд - 29.01.2025, ПРАЙМ

Дело Тимура Иванова передали для рассмотрения в Мосгорсуд

Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Московский городской суд дело экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в растрате,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:16+0300

2025-01-29T18:16+0300

2025-01-29T18:16+0300

минобороны рф

суд

мосгорсуд

тимур иванов

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Хамовнический суд Москвы передал для рассмотрения в Московский городской суд дело экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в растрате, сообщили РИА Новости в суде. На предварительном слушании в Хамовническом суде, как рассказал РИА Новости адвокат подсудимого Мурад Мусаев, прокурор подал ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд и его рассмотрении в закрытом режиме, поскольку один из документов в деле может быть секретным. "Суд принял решение о передаче дела по подсудности в Мосгорсуд", - сообщили в суде Теперь уже Московский городской суд будет решать, в каком режим пройдут слушания - в открытом или закрытом. При этом суд на шесть месяцев продлил арест второму фигуранту дела - Антону Филатову. Самому Иванову арест не продлевали, посольку мера пресечения у него избрана по другому делу. Иванова обвиняют в растрате свыше 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц".Бывший заместитель министра и его бывший подчиненный Антон Филатов проходит по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) Уголовного кодекса РФ. Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова взяли под стражу в апреле 2024 года, пока до суда не дошло.

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минобороны рф, суд, мосгорсуд, тимур иванов