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Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем - 29.01.2025, ПРАЙМ
Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем
Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:56+0300
2025-01-29T09:56+0300
энергетика
россия
казахстан
энергосистемы
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АЛМА-АТА, 29 янв – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран, сообщает в среду парламентская пресс-служба. "Единые энергосистемы Казахстана и России будут работать параллельно. Мажилисмены (депутаты мажилиса, нижней палата казахстанского парламента - ред.) ратифицировали межправительственное казахстанско-российское соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Казахстана и России. Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Астане", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мажилиса. Поясняется, что в соответствии с соглашением стороны обязуются ежегодно согласовывать объемы электрической энергии, планируемые к передаче из России по единой энергетической системе Казахстана. При этом оплата услуг по передаче электроэнергии будет осуществляться по тарифу, который установлен казахстанским уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов. Уточняется, что установленная ставка не должна превышать тариф на передачу электроэнергии для собственных потребителей Казахстана. "Ратификация соглашения позволит минимизировать отклонение межгосударственных сальдо перетоков электроэнергии на границе с Россией и обеспечить ее плановую покупку из российской энергосистемы. При этом будут определены принципы ценообразования покупки-продажи электроэнергии для межгосударственных перетоков", - отметили в мажилисе.
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россия, казахстан, энергосистемы
Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, энергосистемы
09:56 29.01.2025
 
Казахстан ратифицировал соглашение с РФ о параллельной работе энергосистем

Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о параллельной работе энергосистем

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© flickr.com / sly06
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АЛМА-АТА, 29 янв – ПРАЙМ. Нижняя палата парламента Казахстана ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран, сообщает в среду парламентская пресс-служба.
"Единые энергосистемы Казахстана и России будут работать параллельно. Мажилисмены (депутаты мажилиса, нижней палата казахстанского парламента - ред.) ратифицировали межправительственное казахстанско-российское соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Казахстана и России. Документ был подписан 9 ноября 2023 года в городе Астане", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мажилиса.
Поясняется, что в соответствии с соглашением стороны обязуются ежегодно согласовывать объемы электрической энергии, планируемые к передаче из России по единой энергетической системе Казахстана. При этом оплата услуг по передаче электроэнергии будет осуществляться по тарифу, который установлен казахстанским уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов. Уточняется, что установленная ставка не должна превышать тариф на передачу электроэнергии для собственных потребителей Казахстана.
"Ратификация соглашения позволит минимизировать отклонение межгосударственных сальдо перетоков электроэнергии на границе с Россией и обеспечить ее плановую покупку из российской энергосистемы. При этом будут определены принципы ценообразования покупки-продажи электроэнергии для межгосударственных перетоков", - отметили в мажилисе.
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