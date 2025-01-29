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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T02:58+0300
2025-01-29T02:58+0300
2025-01-29T02:58+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.
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Бизнес, КАЗАНЬ, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Росавиация
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.