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В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.01.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T02:58+0300

2025-01-29T02:58+0300

2025-01-29T02:58+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.

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бизнес, казань, москва, татарстан, росавиация