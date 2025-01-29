Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250129/kazan-854511932.html
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 29.01.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T02:58+0300
2025-01-29T02:58+0300
бизнес
казань
москва
татарстан
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854511932.jpg?1738108716
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации. Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.
казань
москва
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, казань, москва, татарстан, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, МОСКВА, ТАТАРСТАН, Росавиация
02:58 29.01.2025
 
В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Казань сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Уточняется, что в период действия ограничений на запасных аэродромах сели три самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.
 
БизнесКАЗАНЬМОСКВАТАТАРСТАНРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала