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ЦБ разрешил формировать меньше резервов по кредиткам в льготном периоде - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/kreditki-854535678.html
ЦБ разрешил формировать меньше резервов по кредиткам в льготном периоде
ЦБ разрешил формировать меньше резервов по кредиткам в льготном периоде - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ разрешил формировать меньше резервов по кредиткам в льготном периоде
ЦБ РФ разрешил банкам формировать меньше резервов по задолженности граждан по кредитным картам в льготном периоде - поскольку вероятность выхода на просрочку по | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T18:24+0300
2025-01-29T18:24+0300
экономика
банк россии
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил банкам формировать меньше резервов по задолженности граждан по кредитным картам в льготном периоде - поскольку вероятность выхода на просрочку по ней пониженная, макропруденциальные надбавки для этой задолженности тоже будут меньше, сообщил регулятор. "Банк России утвердил надбавки к коэффициентам риска в связи со вступлением в силу новой редакции нормативного акта, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок: надбавки для задолженности по кредитным картам в льготном периоде снижены, по прочим активам - оставлены без изменений", - говорится в сообщении. Уточняется, что макропруденциальные надбавки для задолженности в льготном периоде будут зависеть от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а далее - будут соответствовать действующей со 2 декабря 2024 года матрице надбавок. "Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2-3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Заемщики используют их преимущественно для транзакций и в течение льготного периода не платят проценты по долгу, что уменьшает вероятность его выхода в просрочку. Клиенты, которые успевают погашать задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем", - пояснил ЦБ свое решение. По оценке регулятора, с учетом текущей структуры выдач средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде составит 0,7 (70%). У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам. "Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре - ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля", - подытожил Банк России.
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банк россии
Экономика, Банк России
18:24 29.01.2025
 
ЦБ разрешил формировать меньше резервов по кредиткам в льготном периоде

ЦБ разрешил банкам формировать меньше резервов по кредитным картам в льготном периоде

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил банкам формировать меньше резервов по задолженности граждан по кредитным картам в льготном периоде - поскольку вероятность выхода на просрочку по ней пониженная, макропруденциальные надбавки для этой задолженности тоже будут меньше, сообщил регулятор.
"Банк России утвердил надбавки к коэффициентам риска в связи со вступлением в силу новой редакции нормативного акта, определяющего порядок установления макропруденциальных надбавок: надбавки для задолженности по кредитным картам в льготном периоде снижены, по прочим активам - оставлены без изменений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что макропруденциальные надбавки для задолженности в льготном периоде будут зависеть от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика, а далее - будут соответствовать действующей со 2 декабря 2024 года матрице надбавок.
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"Данные банков показывают, что для задолженности по кредитным картам, находящейся в льготном периоде, характерны пониженные уровни дефолтности (в 2-3 раза ниже, чем по задолженности, для которой льготный период закончился). Заемщики используют их преимущественно для транзакций и в течение льготного периода не платят проценты по долгу, что уменьшает вероятность его выхода в просрочку. Клиенты, которые успевают погашать задолженность в рамках льготного срока, как правило, характеризуются более надежным риск-профилем", - пояснил ЦБ свое решение.
По оценке регулятора, с учетом текущей структуры выдач средний уровень надбавки по кредитным картам в льготном периоде составит 0,7 (70%). У крупных банков на такую задолженность сейчас приходится от трети до половины всей задолженности по кредитным картам.
"Несмотря на снижение надбавок по этой части портфеля и замедление роста кредитования (в декабре 2024 года портфель необеспеченных кредитов сократился на 1,9% после околонулевых изменений задолженности в октябре - ноябре 2024 года), макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам в целом продолжит накапливаться за счет постепенного обновления кредитного портфеля", - подытожил Банк России.
 
ЭкономикаБанк России
 
 
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