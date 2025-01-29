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Финляндия нарастила вырубку своих лесов из-за России

Финляндия нарастила вырубку своих лесов из-за России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Финляндия нарастила вырубку своих лесов из-за России

Финляндия нарастила вырубку своих лесов из-за прекращения поставок древесины из России, сообщает финский "Лесной центр" (Metsäkeskus). | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T15:36+0300

2025-01-29T15:36+0300

2025-01-29T15:36+0300

финляндия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Финляндия нарастила вырубку своих лесов из-за прекращения поставок древесины из России, сообщает финский "Лесной центр" (Metsäkeskus). "Прекращение импорта древесины из России повысило спрос на отечественную древесину. Это привело к росту цен на древесину почти на 10%", - говорится в сообщении. Цены на балансовую древесину при этом выросли на 20%, уточняется в сообщении. Объем вырубок частных лесов в 2024 году составил около 65 миллионов кубических метров, что на 11 миллионов больше, чем в 2023 году, и на 7,5 миллиона кубических метров превышает объем вырубок в пиковом 2021 году, сообщает Лесной центр. Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что финская лесопильная промышленность испытывает трудности из-за снижения импорта древесины из России. Экономическое издание Tekniikka&Talous сообщало, что цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год. ЕС в 2022 году включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций. Россия в 2023 году увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 миллиардов долларов, крупнейшим покупателем был Китай, следует из анализа РИА Новости данных платформы ООН Comtrade. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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финляндия, россия, древесина