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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира - 29.01.2025, ПРАЙМ
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T20:55+0300
2025-01-29T20:55+0300
2025-01-29T20:55+0300
илон маск
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - сообщил Гримс в соцсети X. Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска. Гримс выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Кандидатуру Маска номинировали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен. Он заявлял о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генсек ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом Соединенных Штатов и забыта собственным правительством.
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илон маск, нобелевская премия мира, словения, европарламент
Илон Маск, Нобелевская премия мира, СЛОВЕНИЯ, Европарламент
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Евродепутат от Словении выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира.
"Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - сообщил Гримс в соцсети X. Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска.
Гримс выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.
Маск предложил переименовать Ла-Манш
Кандидатуру Маска номинировали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен. Он заявлял о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире".
В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генсек ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом Соединенных Штатов и забыта собственным правительством.