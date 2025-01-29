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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира - 29.01.2025, ПРАЙМ

Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T20:55+0300

2025-01-29T20:55+0300

2025-01-29T20:55+0300

илон маск

нобелевская премия мира

словения

европарламент

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - сообщил Гримс в соцсети X. Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска. Гримс выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Кандидатуру Маска номинировали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен. Он заявлял о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генсек ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом Соединенных Штатов и забыта собственным правительством.

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илон маск, нобелевская премия мира, словения, европарламент