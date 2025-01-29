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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира - 29.01.2025, ПРАЙМ
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T20:55+0300
2025-01-29T20:55+0300
илон маск
нобелевская премия мира
словения
европарламент
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - сообщил Гримс в соцсети X. Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска. Гримс выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Кандидатуру Маска номинировали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен. Он заявлял о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире". В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генсек ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом Соединенных Штатов и забыта собственным правительством.
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илон маск, нобелевская премия мира, словения, европарламент
Илон Маск, Нобелевская премия мира, СЛОВЕНИЯ, Европарламент
20:55 29.01.2025
 
Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Евродепутат от Словении выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словении Бранко Гримс заявил, что предложил номинацию предпринимателя из США Илона Маска на присуждение Нобелевской премии мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира.
"Предложение о том, чтобы Илон Маск за свою постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира, получил Нобелевскую премию мира за 2025 год, было успешно подано сегодня", - сообщил Гримс в соцсети X. Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с политиком способствовал выдвижению Маска.
Гримс выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.
%Пролив Ла-Манш - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2025
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Кандидатуру Маска номинировали на Нобелевскую премию мира и в прошлом году - это сделал норвежский депутат Мариус Нильсен. Он заявлял о его "стойкой защите диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения" в "постоянно поляризующемся мире".
В прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генсек ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом Соединенных Штатов и забыта собственным правительством.
 
Илон МаскНобелевская премия мираСЛОВЕНИЯЕвропарламент
 
 
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