Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250129/medvedev-854523847.html
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры
Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:04+0300
2025-01-29T13:04+0300
политика
владимир зеленский
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам политика, Украина сейчас оказалась в нелегитимной ситуации, и переговоры возможны только при определенных условиях, которые определит Москва."Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - отметил Медведев.По этой причине, Зеленский будет продолжать лгать, срывать переговоры и отправлять 18-летних детей на войну, резюмировал Медведев.
https://1prime.ru/20250129/zelenskiy-854516731.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, дмитрий медведев
Политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
13:04 29.01.2025
 
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры

Медведев: Зеленский будет тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, Украина сейчас оказалась в нелегитимной ситуации, и переговоры возможны только при определенных условиях, которые определит Москва.
"Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - отметил Медведев.
По этой причине, Зеленский будет продолжать лгать, срывать переговоры и отправлять 18-летних детей на войну, резюмировал Медведев.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе
09:32
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала