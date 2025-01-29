https://1prime.ru/20250129/medvedev-854523847.html

"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры

"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры

Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:04+0300

2025-01-29T13:04+0300

2025-01-29T13:04+0300

политика

владимир зеленский

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам политика, Украина сейчас оказалась в нелегитимной ситуации, и переговоры возможны только при определенных условиях, которые определит Москва."Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - отметил Медведев.По этой причине, Зеленский будет продолжать лгать, срывать переговоры и отправлять 18-летних детей на войну, резюмировал Медведев.

https://1prime.ru/20250129/zelenskiy-854516731.html

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владимир зеленский, дмитрий медведев