https://1prime.ru/20250129/medvedev-854523847.html
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры
Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:04+0300
2025-01-29T13:04+0300
2025-01-29T13:04+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.По словам политика, Украина сейчас оказалась в нелегитимной ситуации, и переговоры возможны только при определенных условиях, которые определит Москва."Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - отметил Медведев.По этой причине, Зеленский будет продолжать лгать, срывать переговоры и отправлять 18-летних детей на войну, резюмировал Медведев.
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владимир зеленский, дмитрий медведев
Политика, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев
"Опасно". Медведев объяснил, почему Зеленский будет затягивать переговоры
Медведев: Зеленский будет тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому опасно переизбираться, поэтому он будет затягивать с урегулированием конфликта на Украине. Об этом в ответ на вопрос агентства РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам политика, Украина сейчас оказалась в нелегитимной ситуации, и переговоры возможны только при определенных условиях, которые определит Москва.
"Дерганый киевский паяц стал просто нелегитимен. Он может даже попытаться переизбраться, но это для него чрезвычайно опасно: он или проиграет какому-нибудь (Валерию) Залужному, или его слабую, находящуюся под боем фигуру просто уберут с шахматной доски англо-саксонские гроссмейстеры", - отметил Медведев.
По этой причине, Зеленский будет продолжать лгать, срывать переговоры и отправлять 18-летних детей на войну, резюмировал Медведев.
"В течение недель". На Западе предупредили Зеленского о грядущей катастрофе