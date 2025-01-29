https://1prime.ru/20250129/menendes-854541420.html

Суд в США приговорил экс-сенатора Менендеса к 11 годам тюрьмы

Суд в США приговорил экс-сенатора Менендеса к 11 годам тюрьмы - 29.01.2025, ПРАЙМ

Суд в США приговорил экс-сенатора Менендеса к 11 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против РФ Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T23:51+0300

2025-01-29T23:51+0300

2025-01-29T23:51+0300

сша

суд

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НЬЮ-ЙОРК, 29 янв – ПРАЙМ. Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против РФ Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, сообщает газета New York Post. "Боб Менендес, некогда влиятельный сенатор от Нью-Джерси, плакал, умоляя судью Манхэттена о снисхождении, но был приговорен к 11 годам тюремного заключения", – пишет газета. Менендес, занимавший пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет, был осужден по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и ряда бизнесменов. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками. Сенатор прославился как один из авторов закона о "матери всех санкций" против России в ответ на предпринятую ею специальную военную операцию на Украине. В 2022 году он предлагал меры, направленные на "финансовый крах" российской экономики, включая санкции против крупнейших банков, энергетического сектора и ограничение возможности России продавать суверенный долг. Прокуратура при этом требовала приговорить Менендеса к 15 годам лишения свободы, указывая на беспрецедентный характер его преступлений. Вместе с ним были осуждены Ваэль Хана и Фред Дайбес, которым грозит до 10 лет тюрьмы. Адвокаты Менендеса в свою очередь просили смягчить наказание, ссылаясь на его почтенный возраст (71 год), разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, включая болезнь его жены, которой предстоит суд по аналогичным обвинениям. Защита утверждала, что Менендес уже понес значительные потери, включая утрату репутации, пенсии и политической карьеры. Судья Сидни Стайн ранее отклонил ходатайство защиты Менендеса о пересмотре дела, отметив, что заявленные ею процессуальные нарушения не повлияли на исход суда. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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сша, суд