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В России увеличился средний размер микрозайма

В России увеличился средний размер микрозайма - 29.01.2025, ПРАЙМ

В России увеличился средний размер микрозайма

Средний размер микрозайма в России в декабре по отношению к ноябрю увеличился на 2,5% и составил 10,41 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:48+0300

2025-01-29T13:48+0300

2025-01-29T13:48+0300

экономика

финансы

россия

нбки

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в декабре по отношению к ноябрю увеличился на 2,5% и составил 10,41 тысячи рублей, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ, в декабре 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 10,41 тысячи рублей, немного увеличившись (на 2,5%) по сравнению с предыдущим месяцем (в ноябре 2024 года – 10,15 тысячи рублей) ", - сообщается в пресс-релизе. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года средний "заём до зарплаты" в декабре вырос на 8,4% - в декабре 2023 года он составлял 9,56 тысячи рублей. В региональном разрезе наибольший средний размер среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (13 тысяч рублей), Ростовской области (12,02 тысячи), Санкт-Петербурге (11,66 тысячи), а также в Московской (11,53 тысячи) и Нижегородской (11,19 тысячи рублей) областях. Отмечается, что по сравнению с предыдущим месяцем наибольший рост среднего микрозайма среди 30 лидеров в декабре продемонстрировали Ростовская (+7,3%), Волгоградская (+6,9%) Нижегородская (+6,6%), Свердловская (+5,2%) и Ленинградская (+4,5%) области. И только в Ханты-Мансийском АО он сократился (на 1,8%). "После снижения в июле-августе в последующие месяцы 2024 года средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в прошлом году его значение, в целом, было достаточно стабильным, а рост не превышал инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

https://1prime.ru/20250116/rossija-854235556.html

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финансы, россия, нбки