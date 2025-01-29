https://1prime.ru/20250129/minenergo-854532254.html

Минэнерго разработало документ для принципа "бери или плати" в электросетях

Минэнерго разработало документ для принципа "бери или плати" в электросетях - 29.01.2025, ПРАЙМ

Минэнерго разработало документ для принципа "бери или плати" в электросетях

Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства, которое предполагает введение принципа "бери или плати" для новых промышленных потребителей... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:33+0300

2025-01-29T16:33+0300

2025-01-29T16:33+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства, которое предполагает введение принципа "бери или плати" для новых промышленных потребителей мощностью свыше 670 кВт, следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Разработанный проект постановления предусматривает определение объема услуг по передаче электрической энергии исходя из максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт и договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям которых был заключен... после 1 июля 2025 года", - говорится в пояснительной записке. "Россети" ранее выступили с инициативой запретить промышленности бесплатно уходить на собственную генерацию и ввести для новых потребителей оплату сетевых услуг по принципу "бери или плати". Минэнерго в октябре 2024 года сообщило, что готовит соответствующие нормативные изменения. Действующим регулированием предусмотрена обязанность "Россетей" поддерживать готовность к передаче электроэнергии потребителю в любой момент в пределах заявленной им при технологическом присоединении максимальной мощности, в то время как услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. В результате потребители с низким потреблением не оплачивают услуги по передаче электроэнергии или оплачивают их несоразмерно фактическим затратам сетевых организаций.

https://1prime.ru/20241217/gaz-853632955.html

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