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Минсельхоз планирует нарастить посевные площади в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз планирует нарастить посевные площади в 2025 году
Минсельхоз планирует нарастить посевные площади в 2025 году - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз планирует нарастить посевные площади в 2025 году
Россия в 2025 году планирует нарастить посевные площади на 1 миллион гектаров - до почти 84 миллионов гектаров, власти сохраняют все меры поддержки аграриев и... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:35+0300
2025-01-29T13:35+0300
экономика
сельское хозяйство
оксана лут
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году планирует нарастить посевные площади на 1 миллион гектаров - до почти 84 миллионов гектаров, власти сохраняют все меры поддержки аграриев и существенно увеличили финансирование отрасли, в том числе на программы льготного лизинга и кредиты, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании. "Значит, с точки зрения перспектив мы видим, что мы можем получить ... около 84 миллиона гектаров по сезону. Это на 1 миллион гектаров больше, чем было в прошлом сезоне", - сказала она. Как позднее в ходе совещания пояснил замминистра Андрей Разин, в прошлом году общая посевная площадь в России составляла 82,6 миллиона гектаров, в этом году ведомство планирует нарастить этот показатель до 83,7 миллиона гектаров. Из них 28,8 миллиона гектаров планирует отвести под яровые зерновые, 19 миллионов гектаров - под озимые зерновые, 1,17 миллиона гектаров - под сахарную свеклу, 20,4 миллиона гектараов - под масличные культуры, следует из его презентации. Говоря об озимых, Лут отметила, что уже засеяно 20 миллионов гектаров озимых, из 19,2 миллиона гектаров зерновых и 800 - технических культур (преимущественно, рапс). "Сейчас мы 82% (посевов - ред.) оцениваем, как в хорошем и удовлетворительном состоянии, понятно, все может измениться, вы сами знаете, это лучше меня... Наша отрасль всегда была связана с погодой, поэтому точно и не такое, как говорится, переваривали", - добавила министр. ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ Переходя к теме весенней посевной, Лут заявила, что в этом году были сохранены "все меры поддержки и ограничений, которые есть по рынку минеральных удобрений". "Неделю назад правительство приняло решение о том, чтобы передать в зону ответственности Минсельхоза регулирование оборота минеральных удобрений, поэтому здесь я надеюсь, что мы будем еще более активными в этой ситуации, чтобы, собственно, доступность наших минеральных удобрений была более высока для наших сельхозпроизводителей", - сказала министр. Она добавила, что пока ведомство не видит нарушений в регулировании рынка удобрений: "Цена действительно выросла на удобрения, но до этого она тоже сильно упала у нас из-за рыночных изменений, пока предельную стоимость минеральных удобрений, которые зафиксированы по каждому типу, мы не превышаем, да, если мы будем видеть такие ситуации, соответственно, будет сразу привлекаться ФАС, вас тоже мы просим сообщать о подобных ситуациях, если они будут возникать, но пока мы себе видим ситуацию как стабильную". Лут также напомнила о поставленной задаче полностью обеспечить рынок семенами отечественной селекции и подчеркнула, что "все меры поддержки дальше мы будем тоже выстраивать исключительно для семян отечественной селекции". Отдельно она остановилась на повышении утильсбора для сельхозтехники, назвав ситуацию в этой сфере "сложной и нервной". "У нас с вами 575 тысяч комбайнов, тракторов, обновление у нас идет каждый год, основные наши инструменты - это льготное кредитование и льготный лизинг. Льготный лизинг "Росагролизингу" мы в этом году увеличим. Минпромторг часть денег с как раз утильсбора, который идет с иностранной техники, отдал нам, и мы отправим их на "Росагролизинг", для того, чтобы мы могли больше поддерживать спрос, 4,5 миллиарда дополнительных денег, ну и, соответственно, будем сейчас смотреть, как укрепить "Росагролизинг"", - добавила она. "С точки зрения объема финансирования по сельхозтехнике, все наши общие с вами потребности будут обеспечены, потому что у нас сельхозтехника здесь, даже если денег не хватит, значит мы найдем еще денег. Все потребности будут обеспечены... Еще раз повторю, у нас утиль повышенно установлен только на ту технику, аналоги которой есть в Российской Федерации", - подчеркнула она. Лут также напомнила, что в этом году на новые инвесткредиты и короткие кредиты в этом году выделена максимальная из когда-либо выделенных сумм в 48 миллиардов рублей, кроме того, правительство приняло решение о выделении дополнительных 40 миллиардов рублей на эти цели. "Мы считаем, что этой суммы достаточно для проведения всех сезонных полевых работ, но эти лимиты мы выделяем по регионам. Если какому-то региону будет не хватать лимита,... мы сразу обращаемся, понимая, что лимит будет исчерпан, мы будем распределять оперативные лимиты", - отметила она. Министр также напомнила о важности агрострахования с учетом сложных погодных условий, сложившихся в прошлом году, и отметила, что в этом году на эти цели выделено 5,8 миллиарда рублей - на 1 миллиард рублей больше, чем в 2024-м.
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сельское хозяйство, оксана лут, россия, минсельхоз
Экономика, Сельское хозяйство, Оксана Лут, РОССИЯ, Минсельхоз
13:35 29.01.2025
 
Минсельхоз планирует нарастить посевные площади в 2025 году

Лут: Минсельхоз планирует нарастить посевные площади до почти 84 миллионов га

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году планирует нарастить посевные площади на 1 миллион гектаров - до почти 84 миллионов гектаров, власти сохраняют все меры поддержки аграриев и существенно увеличили финансирование отрасли, в том числе на программы льготного лизинга и кредиты, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.
"Значит, с точки зрения перспектив мы видим, что мы можем получить ... около 84 миллиона гектаров по сезону. Это на 1 миллион гектаров больше, чем было в прошлом сезоне", - сказала она.
Как позднее в ходе совещания пояснил замминистра Андрей Разин, в прошлом году общая посевная площадь в России составляла 82,6 миллиона гектаров, в этом году ведомство планирует нарастить этот показатель до 83,7 миллиона гектаров. Из них 28,8 миллиона гектаров планирует отвести под яровые зерновые, 19 миллионов гектаров - под озимые зерновые, 1,17 миллиона гектаров - под сахарную свеклу, 20,4 миллиона гектараов - под масличные культуры, следует из его презентации.
Говоря об озимых, Лут отметила, что уже засеяно 20 миллионов гектаров озимых, из 19,2 миллиона гектаров зерновых и 800 - технических культур (преимущественно, рапс). "Сейчас мы 82% (посевов - ред.) оцениваем, как в хорошем и удовлетворительном состоянии, понятно, все может измениться, вы сами знаете, это лучше меня... Наша отрасль всегда была связана с погодой, поэтому точно и не такое, как говорится, переваривали", - добавила министр.

ВЕСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ

Переходя к теме весенней посевной, Лут заявила, что в этом году были сохранены "все меры поддержки и ограничений, которые есть по рынку минеральных удобрений". "Неделю назад правительство приняло решение о том, чтобы передать в зону ответственности Минсельхоза регулирование оборота минеральных удобрений, поэтому здесь я надеюсь, что мы будем еще более активными в этой ситуации, чтобы, собственно, доступность наших минеральных удобрений была более высока для наших сельхозпроизводителей", - сказала министр.
Она добавила, что пока ведомство не видит нарушений в регулировании рынка удобрений: "Цена действительно выросла на удобрения, но до этого она тоже сильно упала у нас из-за рыночных изменений, пока предельную стоимость минеральных удобрений, которые зафиксированы по каждому типу, мы не превышаем, да, если мы будем видеть такие ситуации, соответственно, будет сразу привлекаться ФАС, вас тоже мы просим сообщать о подобных ситуациях, если они будут возникать, но пока мы себе видим ситуацию как стабильную".
Лут также напомнила о поставленной задаче полностью обеспечить рынок семенами отечественной селекции и подчеркнула, что "все меры поддержки дальше мы будем тоже выстраивать исключительно для семян отечественной селекции". Отдельно она остановилась на повышении утильсбора для сельхозтехники, назвав ситуацию в этой сфере "сложной и нервной".
"У нас с вами 575 тысяч комбайнов, тракторов, обновление у нас идет каждый год, основные наши инструменты - это льготное кредитование и льготный лизинг. Льготный лизинг "Росагролизингу" мы в этом году увеличим. Минпромторг часть денег с как раз утильсбора, который идет с иностранной техники, отдал нам, и мы отправим их на "Росагролизинг", для того, чтобы мы могли больше поддерживать спрос, 4,5 миллиарда дополнительных денег, ну и, соответственно, будем сейчас смотреть, как укрепить "Росагролизинг"", - добавила она.
"С точки зрения объема финансирования по сельхозтехнике, все наши общие с вами потребности будут обеспечены, потому что у нас сельхозтехника здесь, даже если денег не хватит, значит мы найдем еще денег. Все потребности будут обеспечены... Еще раз повторю, у нас утиль повышенно установлен только на ту технику, аналоги которой есть в Российской Федерации", - подчеркнула она.
Лут также напомнила, что в этом году на новые инвесткредиты и короткие кредиты в этом году выделена максимальная из когда-либо выделенных сумм в 48 миллиардов рублей, кроме того, правительство приняло решение о выделении дополнительных 40 миллиардов рублей на эти цели.
"Мы считаем, что этой суммы достаточно для проведения всех сезонных полевых работ, но эти лимиты мы выделяем по регионам. Если какому-то региону будет не хватать лимита,... мы сразу обращаемся, понимая, что лимит будет исчерпан, мы будем распределять оперативные лимиты", - отметила она.
Министр также напомнила о важности агрострахования с учетом сложных погодных условий, сложившихся в прошлом году, и отметила, что в этом году на эти цели выделено 5,8 миллиарда рублей - на 1 миллиард рублей больше, чем в 2024-м.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
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ЭкономикаСельское хозяйствоОксана ЛутРОССИЯМинсельхоз
 
 
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