https://1prime.ru/20250129/mintrud-854535069.html

Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет

Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет - 29.01.2025, ПРАЙМ

Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет

Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:59+0300

2025-01-29T17:59+0300

2025-01-29T17:59+0300

рынок труда

минтруд

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования. Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники. По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.

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рынок труда, минтруд