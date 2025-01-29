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Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет
Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:59+0300
2025-01-29T17:59+0300
рынок труда
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования. Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники. По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.
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рынок труда, минтруд
рынок труда, Минтруд
17:59 29.01.2025
 
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет

Минтруд: около 11 млн рабочих мест нужно будет заместить за 5 лет

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования.
Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники.
По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.
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