https://1prime.ru/20250129/mintrud-854535069.html
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет - 29.01.2025, ПРАЙМ
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет
Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:59+0300
2025-01-29T17:59+0300
2025-01-29T17:59+0300
рынок труда
минтруд
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/65/834046555_0:8:3037:1716_1920x0_80_0_0_81a26f40f316e1a4363794c10768aa0d.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования. Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники. По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.
https://1prime.ru/20241115/reshetnikov-852839676.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83404/65/834046555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_751fc62f0296cf39c5d52f649f4d9654.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок труда, минтруд
Минтруд назвал число рабочих мест, требующих замещения за 5 лет
Минтруд: около 11 млн рабочих мест нужно будет заместить за 5 лет
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Примерно 11 миллионов рабочих мест в России нужно будет заместить в течение следующих пяти лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"Всего на протяжении пяти лет потребуется заместить порядка 11 миллионов рабочих мест", - сказал Платыгин во время заседания рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования.
Он объяснил, что это количество состоит из новых рабочих мест и тех, которые потенциально будут открыты после ухода работников на пенсию при достижении пенсионного возраста. Основным источником кадров для замещения являются выпускники.
По данным замминистра, наибольшая потребность по замещению сформировалась в обрабатывающей промышленности, для которой понадобится около 1,6 миллиона работников. Для образования и медицины будет необходимо заместить почти 1,7 миллиона рабочих мест.
Решетников призвал вовлекать на рынок труда молодежь и пенсионеров