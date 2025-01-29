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Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения - 29.01.2025, ПРАЙМ
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T21:09+0300
2025-01-29T21:09+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
транзит газа через украину
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КИШИНЕВ, 29 янв – ПРАЙМ. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках. Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии. В заявлении не приводятся подробности об этих поставках. В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе". Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений. "Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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молдавия, приднестровье, газ, транзит газа через украину
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, транзит газа через Украину
21:09 29.01.2025
 
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения

Власти Молдавии утверждают, что предложили ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения

© www.photo-tiraspol.comТирасполь
Тирасполь
© www.photo-tiraspol.com
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КИШИНЕВ, 29 янв – ПРАЙМ. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках.
Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
"В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии.
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В заявлении не приводятся подробности об этих поставках.
В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе".
Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений.
"Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
 
ЭнергетикаМОЛДАВИЯПРИДНЕСТРОВЬЕГазтранзит газа через Украину
 
 
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