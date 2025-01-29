https://1prime.ru/20250129/moldaviya-854540175.html
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения - 29.01.2025, ПРАЙМ
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T21:09+0300
2025-01-29T21:09+0300
2025-01-29T21:09+0300
энергетика
молдавия
приднестровье
газ
транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_0:7:500:288_1920x0_80_0_0_f0cc53633297d9e455f57a63a8a79d6f.jpg
КИШИНЕВ, 29 янв – ПРАЙМ. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках. Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. "В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии. В заявлении не приводятся подробности об этих поставках. В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе". Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений. "Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://1prime.ru/20250127/gaz-854471328.html
молдавия
приднестровье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78054/30/780543033_39:0:435:297_1920x0_80_0_0_8a332de938cab7ebc72d7959038da390.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, приднестровье, газ, транзит газа через украину
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Газ, транзит газа через Украину
Кишинев заявил, что предложил ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
Власти Молдавии утверждают, что предложили ПМР альтернативные механизмы энергоснабжения
КИШИНЕВ, 29 янв – ПРАЙМ. Молдавия предложила непризнанной Приднестровской Молдавской Республике альтернативные механизмы поставок энергоресурсов, сообщает в среду пресс-служба Бюро по реинтеграции, не приводя подробностей об этих поставках.
Ранее в среду в бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что представители Кишинева и Тирасполя обсудят 30 января детали поставок газа в ПМР за счет гранта Евросоюза. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
"В среду, в формате видеоконференции прошло рабочее совещание технического уровня с участием экспертов по электроэнергетике с обоих берегов Днестра, представителей ЕС и политических координаторов переговоров по урегулированию приднестровского вопроса. В контексте поддержки со стороны Европейского союза Кишинёв предложил Тирасполю надёжные варианты выхода из энергетического кризиса, согласование и внедрение альтернативных механизмов поставки энергоресурсов в Приднестровье", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии.
Приднестровье может получить газ к концу недели, заявил Красносельский
В заявлении не приводятся подробности об этих поставках.
В Бюро по вопросам реинтеграции подчеркнули, что для "эффективной реализации этих мер Тирасполю необходимо предоставить детальные технические сведения и статистические данные по потреблению электроэнергии и газа в регионе".
Отдельно подчёркивается необходимость разработки механизма, который гарантирует, что закупленный в рамках поддержки ЕС газ в первую очередь обеспечит нужды бытовых потребителей, больниц, школ и социальных учреждений.
"Представитель делегации Евросоюза в Кишинёве подчеркнул, что важна прозрачность процесса. Наша помощь должна в первую очередь обеспечивать нужды граждан. Власти Молдавии настаивают, что закупленный при поддержке ЕС газ должен направляться в дома, больницы и школы", – говорится в заявлении.
Ранее премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что при поддержке ЕС будет одобрен заем, который позволит предоставить 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. Он отметил, что ЕС выделит также 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене. МИД ПМР заявил, что Тирасполь приветствует намерение Евросоюза предоставить экстренный финансовый грант для оказания поддержки Приднестровью в период энергетического кризиса.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.