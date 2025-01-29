https://1prime.ru/20250129/moshennichestvo-854523452.html

МВД предупредило о схемах аферистов с дубайским шоколадом

МВД предупредило о схемах аферистов с дубайским шоколадом - 29.01.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о схемах аферистов с дубайским шоколадом

Мошенники, пользуясь растущим спросом на дубайский шоколад, выманивают персональные данные и распространяют вредоносные программы через фальшивые... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:50+0300

2025-01-29T12:50+0300

2025-01-29T12:56+0300

мвд

мошенничество

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мошенники, пользуясь растущим спросом на дубайский шоколад, выманивают персональные данные и распространяют вредоносные программы через фальшивые интернет-магазины, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники всегда реагируют на актуальные тренды и новости. Не стал исключением и продолжающийся рост популярности дубайского шоколада. Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что злоумышленники используют фальшивые сайты с логотипами известных брендов, таких как Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier, для распространения вредоносных ПО или выманивания персональных данных. "Компания Fix Dessert Chocolatier официально заявляла, что у них нет онлайн магазина и они не занимаются продажами в социальных сетях", - отметили в МВД.

https://1prime.ru/20250108/shokolad-854072288.html

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мвд