https://1prime.ru/20250129/moshennichestvo-854524227.html
Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями
Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями - 29.01.2025, ПРАЙМ
Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями
МВД Узбекистана будет сотрудничать с зарубежными образовательными организациями, в том числе из России, в подготовке кадров для борьбы с преступлениями в сфере... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:16+0300
2025-01-29T13:16+0300
2025-01-29T13:16+0300
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ТАШКЕНТ, 29 янв - ПРАЙМ. МВД Узбекистана будет сотрудничать с зарубежными образовательными организациями, в том числе из России, в подготовке кадров для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано на сайте базы национального законодательства lex.uz. Мирзиёев своим постановлением утвердил план внедрения системы подготовки кадров для борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью цифровых технологий. "Подписание в течение 2025-2026 годов меморандумов и соглашений об установлении сотрудничества со специализированными образовательными и исследовательскими организациями ведущих зарубежных стран (Российской Федерации, Белоруссии, Китая, Кореи и Турецкой Республики) по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий", - говорится в тексте дорожной карты. В соответствии с документом, профильным ведомствам поручено обмениваться с иностранными партнерами опытом использования современных подходов и методик, применять их в образовательном процессе, направлять профессоров и преподавателей в зарубежные образовательные и научно-исследовательские организации на педагогические стажировки. Мирзиёев своим указом также одобрил предложение о начале приема в академии МВД с будущего учебного года на бакалавриат по специальности "деятельность по борьбе с преступностью в сфере цифровых технологий", а правоохранительной академии - прием на магистратуру по специальности "правовое обеспечение кибербезопасности".
https://1prime.ru/20250128/moshennichestvo-854487587.html
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мошенники, узбекистан, россия, технологии
МОШЕННИКИ, УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, Технологии
Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями
Мирзиёев: Узбекистан и РФ будут делиться опытом и методами по борьбе с киберпреступниками
ТАШКЕНТ, 29 янв - ПРАЙМ. МВД Узбекистана будет сотрудничать с зарубежными образовательными организациями, в том числе из России, в подготовке кадров для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано на сайте базы национального законодательства lex.uz.
Мирзиёев своим постановлением утвердил план внедрения системы подготовки кадров для борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью цифровых технологий.
"Подписание в течение 2025-2026 годов меморандумов и соглашений об установлении сотрудничества со специализированными образовательными и исследовательскими организациями ведущих зарубежных стран (Российской Федерации, Белоруссии, Китая, Кореи и Турецкой Республики) по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий", - говорится в тексте дорожной карты.
В соответствии с документом, профильным ведомствам поручено обмениваться с иностранными партнерами опытом использования современных подходов и методик, применять их в образовательном процессе, направлять профессоров и преподавателей в зарубежные образовательные и научно-исследовательские организации на педагогические стажировки.
Мирзиёев своим указом также одобрил предложение о начале приема в академии МВД с будущего учебного года на бакалавриат по специальности "деятельность по борьбе с преступностью в сфере цифровых технологий", а правоохранительной академии - прием на магистратуру по специальности "правовое обеспечение кибербезопасности".
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