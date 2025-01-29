https://1prime.ru/20250129/moshennichestvo-854524227.html

Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями

Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями - 29.01.2025, ПРАЙМ

Узбекистан будет сотрудничать с РФ в борьбе с киберпреступлениями

МВД Узбекистана будет сотрудничать с зарубежными образовательными организациями, в том числе из России, в подготовке кадров для борьбы с преступлениями в сфере... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:16+0300

2025-01-29T13:16+0300

2025-01-29T13:16+0300

мошенники

узбекистан

россия

технологии

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ТАШКЕНТ, 29 янв - ПРАЙМ. МВД Узбекистана будет сотрудничать с зарубежными образовательными организациями, в том числе из России, в подготовке кадров для борьбы с преступлениями в сфере цифровых технологий, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано на сайте базы национального законодательства lex.uz. Мирзиёев своим постановлением утвердил план внедрения системы подготовки кадров для борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью цифровых технологий. "Подписание в течение 2025-2026 годов меморандумов и соглашений об установлении сотрудничества со специализированными образовательными и исследовательскими организациями ведущих зарубежных стран (Российской Федерации, Белоруссии, Китая, Кореи и Турецкой Республики) по борьбе с преступлениями в сфере цифровых технологий", - говорится в тексте дорожной карты. В соответствии с документом, профильным ведомствам поручено обмениваться с иностранными партнерами опытом использования современных подходов и методик, применять их в образовательном процессе, направлять профессоров и преподавателей в зарубежные образовательные и научно-исследовательские организации на педагогические стажировки. Мирзиёев своим указом также одобрил предложение о начале приема в академии МВД с будущего учебного года на бакалавриат по специальности "деятельность по борьбе с преступностью в сфере цифровых технологий", а правоохранительной академии - прием на магистратуру по специальности "правовое обеспечение кибербезопасности".

https://1prime.ru/20250128/moshennichestvo-854487587.html

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мошенники, узбекистан, россия, технологии