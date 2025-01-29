Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250129/nalichnye-854523566.html
ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении
ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении - 29.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении
Объем наличных рублей в обращении по состоянию на 1 января увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:54+0300
2025-01-29T12:54+0300
банк россии
наличные деньги в обращении
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_1874627575650ce968e58c9d8c773d93.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем наличных рублей в обращении по состоянию на 1 января увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет, сообщает ЦБ РФ. "Объем наличных денег в обращении на 1 января 2025 года увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет", - говорится в материале. "В 2024 году спрос на наличные был стабильным с небольшими сезонными колебаниями. В первом квартале наблюдался возврат наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам. В апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные", - уточняется там. В структуре наличной денежной массы увеличилась доля банкнот мелких номиналов, добавляет регулятор. Это связано с тем, что Банк России возобновил печать 5 и 10 рублей, а также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры, заключил он.
https://1prime.ru/20241223/fts-853795648.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/98/837069882_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7fa0842ba982a4ac099c75e5bf0afd15.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
наличные деньги в обращении
Банк России, наличные деньги в обращении
12:54 29.01.2025
 
ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении

ЦБ: объем наличных в обращении за год вырос на минимальные 1,2 процента

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем наличных рублей в обращении по состоянию на 1 января увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет, сообщает ЦБ РФ.
"Объем наличных денег в обращении на 1 января 2025 года увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет", - говорится в материале.
"В 2024 году спрос на наличные был стабильным с небольшими сезонными колебаниями. В первом квартале наблюдался возврат наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам. В апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные", - уточняется там.
В структуре наличной денежной массы увеличилась доля банкнот мелких номиналов, добавляет регулятор. Это связано с тем, что Банк России возобновил печать 5 и 10 рублей, а также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры, заключил он.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
ФТС выявила незаконный вывоз наличных рублей и валюты на 1,8 миллиарда
23 декабря 2024, 12:36
 
Банк Россииналичные деньги в обращении
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала