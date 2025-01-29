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ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении

ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении - 29.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил минимальный рост объема наличных денег в обращении

Объем наличных рублей в обращении по состоянию на 1 января увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:54+0300

2025-01-29T12:54+0300

2025-01-29T12:54+0300

банк россии

наличные деньги в обращении

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Объем наличных рублей в обращении по состоянию на 1 января увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет, сообщает ЦБ РФ. "Объем наличных денег в обращении на 1 января 2025 года увеличился на 1,2% и составил 18,7 триллиона рублей - это минимальный прирост за последние девять лет", - говорится в материале. "В 2024 году спрос на наличные был стабильным с небольшими сезонными колебаниями. В первом квартале наблюдался возврат наличных денег в банки на фоне высоких ставок по вкладам. В апреле и декабре были заметны традиционные предпраздничные всплески спроса на наличные", - уточняется там. В структуре наличной денежной массы увеличилась доля банкнот мелких номиналов, добавляет регулятор. Это связано с тем, что Банк России возобновил печать 5 и 10 рублей, а также в обращение начали поступать модернизированные 100-рублевые купюры, заключил он.

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наличные деньги в обращении