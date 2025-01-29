https://1prime.ru/20250129/nato-854534026.html
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:26+0300
2025-01-29T17:26+0300
2025-01-29T17:27+0300
политика
нато
марк рютте
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_d70dabe15d16ce546e79958f7d67a79c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса. "Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал генсек в сети X. Ранее Рютте на выступлении перед депутатами Европарламента призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса. Он добавил, что сделать это возможно в том числе и за счет сокращения социальных выплат.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854518221.html
пентагон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/19/849488743_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_2c2ce52bd273d61d35629ac54027b227.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, марк рютте, пентагон
Политика, НАТО, Марк Рютте, Пентагон
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов
Рютте: НАТО рассчитывает на увеличение оборонных расходов стран альянса
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса.
"Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал генсек в сети X.
Ранее Рютте на выступлении перед депутатами Европарламента призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса. Он добавил, что сделать это возможно в том числе и за счет сокращения социальных выплат.
"Когда вы закончите эту войну?" На Рютте обрушились после слов об Украине