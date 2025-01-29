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Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов

Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов - 29.01.2025, ПРАЙМ

Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:26+0300

2025-01-29T17:26+0300

2025-01-29T17:27+0300

политика

нато

марк рютте

пентагон

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса. "Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал генсек в сети X. Ранее Рютте на выступлении перед депутатами Европарламента призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса. Он добавил, что сделать это возможно в том числе и за счет сокращения социальных выплат.

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854518221.html

пентагон

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нато, марк рютте, пентагон