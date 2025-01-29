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Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов - 29.01.2025, ПРАЙМ
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:26+0300
2025-01-29T17:27+0300
политика
нато
марк рютте
пентагон
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса. "Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал генсек в сети X. Ранее Рютте на выступлении перед депутатами Европарламента призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса. Он добавил, что сделать это возможно в том числе и за счет сокращения социальных выплат.
https://1prime.ru/20250129/ukraina-854518221.html
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нато, марк рютте, пентагон
Политика, НАТО, Марк Рютте, Пентагон
17:26 29.01.2025 (обновлено: 17:27 29.01.2025)
 
Генсек НАТО обещал Пентагону работать над увеличением оборонных расходов

Рютте: НАТО рассчитывает на увеличение оборонных расходов стран альянса

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил в среду о состоявшемся телефонном разговоре с новым главой Пентагона Питом Хегсетом. В ходе звонка Рютте заявил о стремлении работать над увеличением оборонных расходов стран-членов альянса.
"Рассчитываю на совместную работу по увеличению оборонных расходов и производства для сильного альянса", - написал генсек в сети X.
Ранее Рютте на выступлении перед депутатами Европарламента призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса. Он добавил, что сделать это возможно в том числе и за счет сокращения социальных выплат.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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ПолитикаНАТОМарк РюттеПентагон
 
 
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