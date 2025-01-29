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Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД

Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД - 29.01.2025, ПРАЙМ

Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД

Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T15:14+0300

2025-01-29T15:14+0300

2025-01-29T15:37+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде."Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG. На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения". Согласно информации VG, с 1950-х годов Норвегия установила ограничения на проведение военных действий вблизи своей границы с СССР, а затем с Россией. Одно из этих ограничений заключается в запрете на военные учения НАТО к востоку от 24-го меридиана восточной долготы, через город Хаммерфест.В последние годы Россия выражает озабоченность активностью НАТО у своих западных границ, в то время как НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия заявляет, что не угрожает никому, но она будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную угрозу для ее интересов.

https://1prime.ru/20250127/sevpotoki-854481971.html

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