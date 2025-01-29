https://1prime.ru/20250129/norvegiya-854529641.html
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД - 29.01.2025, ПРАЙМ
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД
Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:14+0300
2025-01-29T15:14+0300
2025-01-29T15:37+0300
политика
нато
норвегия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/22/841382283_0:40:2401:1390_1920x0_80_0_0_6de5df3d781ecb6c4ca0778dd02513e0.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде."Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG. На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения". Согласно информации VG, с 1950-х годов Норвегия установила ограничения на проведение военных действий вблизи своей границы с СССР, а затем с Россией. Одно из этих ограничений заключается в запрете на военные учения НАТО к востоку от 24-го меридиана восточной долготы, через город Хаммерфест.В последние годы Россия выражает озабоченность активностью НАТО у своих западных границ, в то время как НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия заявляет, что не угрожает никому, но она будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную угрозу для ее интересов.
https://1prime.ru/20250127/sevpotoki-854481971.html
норвегия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/22/841382283_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_fae624a586654e13c89e27edf8ba1e00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, норвегия, рф
Политика, НАТО, НОРВЕГИЯ, РФ
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД
Эйде: Норвегия планирует создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с РФ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил
глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG.
На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".
Согласно информации VG, с 1950-х годов Норвегия установила ограничения на проведение военных действий вблизи своей границы с СССР, а затем с Россией. Одно из этих ограничений заключается в запрете на военные учения НАТО к востоку от 24-го меридиана восточной долготы, через город Хаммерфест.
В последние годы Россия выражает озабоченность активностью НАТО у своих западных границ, в то время как НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия заявляет, что не угрожает никому, но она будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную угрозу для ее интересов.
Карлсон объяснил, как ЧП на "Северных потоках" разрушит Евросоюз и НАТО