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Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД - 29.01.2025, ПРАЙМ
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД
Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:14+0300
2025-01-29T15:37+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде."Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG. На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения". Согласно информации VG, с 1950-х годов Норвегия установила ограничения на проведение военных действий вблизи своей границы с СССР, а затем с Россией. Одно из этих ограничений заключается в запрете на военные учения НАТО к востоку от 24-го меридиана восточной долготы, через город Хаммерфест.В последние годы Россия выражает озабоченность активностью НАТО у своих западных границ, в то время как НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия заявляет, что не угрожает никому, но она будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную угрозу для ее интересов.
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нато, норвегия, рф
Политика, НАТО, НОРВЕГИЯ, РФ
15:14 29.01.2025 (обновлено: 15:37 29.01.2025)
 
Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией, сообщил глава МИД

Эйде: Норвегия планирует создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с РФ

© Unsplash/Herbert Grambihler Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Herbert Grambihler
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Норвегии необходимо усилить военное присутствие в граничащей с Россией области Финнмарк. в связи с чем будет создана отдельная бригада. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.
"Сейчас новая линия НАТО - это, что нужно защищать каждый дюйм территории. Поэтому мы должны усилить присутствие в Финнмарке, и поэтому мы теперь создаем бригаду Финнмарка", - заявил министр в интервью газете VG.
На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия существующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового, однако отметил, что "естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения".
Согласно информации VG, с 1950-х годов Норвегия установила ограничения на проведение военных действий вблизи своей границы с СССР, а затем с Россией. Одно из этих ограничений заключается в запрете на военные учения НАТО к востоку от 24-го меридиана восточной долготы, через город Хаммерфест.
В последние годы Россия выражает озабоченность активностью НАТО у своих западных границ, в то время как НАТО называет это "сдерживанием российской агрессии". Россия заявляет, что не угрожает никому, но она будет реагировать на действия, которые представляют потенциальную угрозу для ее интересов.
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