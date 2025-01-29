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В России выросло число купленных полисов электронного ОСАГО
В России выросло число купленных полисов электронного ОСАГО - 29.01.2025, ПРАЙМ
В России выросло число купленных полисов электронного ОСАГО
Число купленных полисов электронного ОСАГО в прошедшем году выросло на 16,1% относительно показателя годом ранее, до 29,9 миллиона, а доля таких полисов... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:37+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Число купленных полисов электронного ОСАГО в прошедшем году выросло на 16,1% относительно показателя годом ранее, до 29,9 миллиона, а доля таких полисов составляет 67% от всех проданных полисов обязательной "автогражданки", говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева. "По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) в 2024 году было продано 29,9 миллиона полисов электронного ОСАГО, на 16,1% больше, чем годом ранее. В 2023 году было продано 25,8 миллиона полисов е-ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет 67% от всех проданных полисов обязательной "автогражданки". Рост доли полисов электронного ОСАГО за год составил 5 п.п.", - сказал президент РСА. По данным союза, в пятёрку по продажам полисов е-ОСАГО вошли Москва (3 миллиона полисов е-ОСАГО, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,7 миллиона е-ОСАГО, 5,6%); Краснодарский край (1,3 миллиона е-ОСАГО, 4,4%); Санкт-Петербург (1 миллион е-ОСАГО, 3,5%); Свердловская область (992 тысячи е-ОСАГО, 3,3%). В десятку также вошли Татарстан (862 тысячи е-ОСАГО, 2,9%); Челябинская область (838 тысяч е-ОСАГО, 2,8%); Ростовская область (756 тысяч е-ОСАГО, 2,5%); Самарская область (719 тысяч е-ОСАГО, 2,4%); Башкирия (689 тысяч е-ОСАГО, 2,3%). Наиболее активно граждане покупали полисы во втором полугодии – 16,3 миллиона полисов е-ОСАГО (13,6 миллиона в первом полугодии). В целом рост продаж полисов е-ОСАГО наблюдался каждый квартал и почти каждый месяц, подсчитали в РСА. "Рост полисов электронного ОСАГО подтверждает тренд на цифровизацию, который активно поддерживает страховое сообщество. Покупка полисов ОСАГО "онлайн" значительно упрощает клиентский путь, делая его удобнее и менее энергозатратным. А с 1 января 2025 года для автовладельцев стало полностью доступно электронное урегулирование убытков по ОСАГО", – заключил Уфимцев.
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россия, рса, осаго
В России выросло число купленных полисов электронного ОСАГО
РСА: число купленных полисов электронного ОСАГО выросло до 29,9 миллиона
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Число купленных полисов электронного ОСАГО в прошедшем году выросло на 16,1% относительно показателя годом ранее, до 29,9 миллиона, а доля таких полисов составляет 67% от всех проданных полисов обязательной "автогражданки", говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его президента Евгения Уфимцева.
"По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА) в 2024 году было продано 29,9 миллиона полисов электронного ОСАГО, на 16,1% больше, чем годом ранее. В 2023 году было продано 25,8 миллиона полисов е-ОСАГО. Доля проданных е-ОСАГО составляет 67% от всех проданных полисов обязательной "автогражданки". Рост доли полисов электронного ОСАГО за год составил 5 п.п.", - сказал президент РСА.
По данным союза, в пятёрку по продажам полисов е-ОСАГО вошли Москва (3 миллиона полисов е-ОСАГО, 9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в России); Московская область (1,7 миллиона е-ОСАГО, 5,6%); Краснодарский край (1,3 миллиона е-ОСАГО, 4,4%); Санкт-Петербург (1 миллион е-ОСАГО, 3,5%); Свердловская область (992 тысячи е-ОСАГО, 3,3%).
В десятку также вошли Татарстан (862 тысячи е-ОСАГО, 2,9%); Челябинская область (838 тысяч е-ОСАГО, 2,8%); Ростовская область (756 тысяч е-ОСАГО, 2,5%); Самарская область (719 тысяч е-ОСАГО, 2,4%); Башкирия (689 тысяч е-ОСАГО, 2,3%).
Наиболее активно граждане покупали полисы во втором полугодии – 16,3 миллиона полисов е-ОСАГО (13,6 миллиона в первом полугодии). В целом рост продаж полисов е-ОСАГО наблюдался каждый квартал и почти каждый месяц, подсчитали в РСА.
"Рост полисов электронного ОСАГО подтверждает тренд на цифровизацию, который активно поддерживает страховое сообщество. Покупка полисов ОСАГО "онлайн" значительно упрощает клиентский путь, делая его удобнее и менее энергозатратным. А с 1 января 2025 года для автовладельцев стало полностью доступно электронное урегулирование убытков по ОСАГО", – заключил Уфимцев.
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