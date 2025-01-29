https://1prime.ru/20250129/peskov-854522204.html

В Кремле прокомментировали перевод учеными стрелок часов "Судного дня"

В Кремле прокомментировали перевод учеными стрелок часов "Судного дня" - 29.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали перевод учеными стрелок часов "Судного дня"

Атмосфера в мире крайне напряженная, есть основания для беспокойства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на перевод учеными... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:15+0300

2025-01-29T12:15+0300

2025-01-29T12:15+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Атмосфера в мире крайне напряженная, есть основания для беспокойства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на перевод учеными стрелок часов "Судного дня".По словам Пескова, количество конфликтов в мире, как неразрешенных, так и активных, на данный момент крайне высоко, что создает атмосферу напряженности."Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть", - резюмировал пресс-секретарь главы государства.Метафорические часы "Судного дня" были переведены на 1 секунду вперед, что означает, что до полуночи осталось всего 89 секунд - это самый короткий промежуток времени в истории проекта.

https://1prime.ru/20250124/soglashenie-854429393.html

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россия, кремль, дмитрий песков