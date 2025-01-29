Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250129/poezd-854513471.html
Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине
Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине - 29.01.2025, ПРАЙМ
Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине
Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T06:23+0300
2025-01-29T06:23+0300
бизнес
россия
южно-сахалинск
сахалин
хабаровский край
двжд
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854513471.jpg?1738120997
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - ПРАЙМ. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД. "Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск). Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.
южно-сахалинск
сахалин
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, хабаровский край, двжд, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, Хабаровский край, ДВЖД, порт Ванино
06:23 29.01.2025
 
Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине

Поезд, следующий из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - ПРАЙМ. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД.
"Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении.
По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск).
Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе.
Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.
 
БизнесРОССИЯЮжно-СахалинскСахалинХабаровский крайДВЖДпорт Ванино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала