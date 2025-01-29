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Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине

Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине - 29.01.2025, ПРАЙМ

Пригородный поезд застрял в сугробах на Сахалине

Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах,... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T06:23+0300

2025-01-29T06:23+0300

2025-01-29T06:23+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - ПРАЙМ. Пригородный пассажирский поезд, следующий утром в среду из Долинска в Южно-Сахалинск, застрял в сугробах, пассажиров доставили в областной центр на автобусах, сообщает пресс-служба ДВЖД. "Из-за снежных заносов 29 января в 9.24 (01.24 мск) на станции Сокол был остановлен пригородный поезд №6602, следующий по маршруту Долинск - Южно-Сахалинск. Пассажиры поезда доставлены до Южно-Сахалинска автобусами", - говорится в сообщении. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, из-за снежных заносов на путях в среду отменены два пригородных поезда по направлению Южно-Сахалинск - Долинск, которые должны были отправиться в 13.39 (05.39 мск) и 14.41 (06.41 мск). Сахалин и Курилы с 28 января находятся под влиянием мощного циклона. Школьники южных районов острова со вторника переведены на дистанционную форму обучения из-за метели. Прекращено движение общественного транспорта из Южно-Сахалинска в семь районов. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе. Все экстренные службы и энергетики региона работают в режиме повышенной готовности. Синоптики прогнозируют улучшение погоды в пятницу.

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