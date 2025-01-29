https://1prime.ru/20250129/poroshenko-854533173.html
На Украине арестовали имущество сына Порошенко
На Украине арестовали имущество сына Порошенко - 29.01.2025, ПРАЙМ
На Украине арестовали имущество сына Порошенко
Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook***... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:04+0300
2025-01-29T17:04+0300
2025-01-29T17:04+0300
украина
петр порошенко
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/86/827588655_0:258:2725:1790_1920x0_80_0_0_eabf5f0da7d76b32e53c3aea47814bf0.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook*** сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких."Миллиардер Порошенко-младший не нашел денег на штраф за уклонение от армии. Теперь с него принудительно взыскают 51 тыс гривен — имущество его уже арестовано", — отметил он.В декабре стало известно, что сын бывшего президента объявлен в национальный розыск, так как дважды не явился по призыву в военкомат, несмотря на то, что он имеет звание лейтенанта запаса.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241125/svo-853077686.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82758/86/827588655_0:3:2725:2046_1920x0_80_0_0_5184f51d8da3be7da4d9bb1265156ce0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, петр порошенко
На Украине арестовали имущество сына Порошенко
На Украине арестовали имущество сына Порошенко из-за неявки в военкомат
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook*** сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких.
"Миллиардер Порошенко-младший не нашел денег на штраф за уклонение от армии. Теперь с него принудительно взыскают 51 тыс гривен — имущество его уже арестовано", — отметил он.
В декабре стало известно, что сын бывшего президента объявлен в национальный розыск, так как дважды не явился по призыву в военкомат, несмотря на то, что он имеет звание лейтенанта запаса.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Порошенко объяснил, как Украина может победить Россию