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На Украине арестовали имущество сына Порошенко - 29.01.2025, ПРАЙМ
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На Украине арестовали имущество сына Порошенко
На Украине арестовали имущество сына Порошенко - 29.01.2025, ПРАЙМ
На Украине арестовали имущество сына Порошенко
Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook***... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T17:04+0300
2025-01-29T17:04+0300
украина
петр порошенко
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook*** сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких."Миллиардер Порошенко-младший не нашел денег на штраф за уклонение от армии. Теперь с него принудительно взыскают 51 тыс гривен — имущество его уже арестовано", — отметил он.В декабре стало известно, что сын бывшего президента объявлен в национальный розыск, так как дважды не явился по призыву в военкомат, несмотря на то, что он имеет звание лейтенанта запаса.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, петр порошенко
УКРАИНА, Петр Порошенко
17:04 29.01.2025
 
На Украине арестовали имущество сына Порошенко

На Украине арестовали имущество сына Порошенко из-за неявки в военкомат

© РИА Новости . Николай Лазаренко | Перейти в медиабанк%Президент Украины Петр Порошенко в Киеве
%Президент Украины Петр Порошенко в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Николай Лазаренко
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook*** сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких.
"Миллиардер Порошенко-младший не нашел денег на штраф за уклонение от армии. Теперь с него принудительно взыскают 51 тыс гривен — имущество его уже арестовано", — отметил он.
В декабре стало известно, что сын бывшего президента объявлен в национальный розыск, так как дважды не явился по призыву в военкомат, несмотря на то, что он имеет звание лейтенанта запаса.
*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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