https://1prime.ru/20250129/poroshenko-854533173.html

На Украине арестовали имущество сына Порошенко

На Украине арестовали имущество сына Порошенко - 29.01.2025, ПРАЙМ

На Украине арестовали имущество сына Порошенко

Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook***... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:04+0300

2025-01-29T17:04+0300

2025-01-29T17:04+0300

украина

петр порошенко

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко* Алексея** арестовали на Украине в связи с неявкой в военкомат. Об этом в социальной сети Facebook*** сообщил украинский обозреватель Валентин Гладких."Миллиардер Порошенко-младший не нашел денег на штраф за уклонение от армии. Теперь с него принудительно взыскают 51 тыс гривен — имущество его уже арестовано", — отметил он.В декабре стало известно, что сын бывшего президента объявлен в национальный розыск, так как дважды не явился по призыву в военкомат, несмотря на то, что он имеет звание лейтенанта запаса.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов*** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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украина, петр порошенко