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Эксперт объяснил технологию для установки мобильных приложений через USB - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил технологию для установки мобильных приложений через USB
Эксперт объяснил технологию для установки мобильных приложений через USB - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил технологию для установки мобильных приложений через USB
Технология для установки мобильных приложений через USB является защищенной от злоумышленников, однако имеет и свои недостатки, к примеру, для загрузки... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:00+0300
2025-01-29T16:00+0300
россия
технологии
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Технология для установки мобильных приложений через USB является защищенной от злоумышленников, однако имеет и свои недостатки, к примеру, для загрузки приложения по такой схеме необходим физический доступ, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора ГК "Гарда" Рустэм Хайретдинов. Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщил журналистам о планах банка создать технологию для установки мобильного приложения по USB, которая заменит удаленное из App Store приложение банка, установка будет занимать "десятки секунд". Он отметил, что технология не задействует чужие Apple ID. В свою очередь главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов сообщил РИА Новости, что схожие методы уже применяются в других банках. В этих случаях с согласия клиента сотрудник банка берет разблокированный смартфон и устанавливает на нем необходимое приложение, добавил он. Так, в офисе "Сбера" могут установить приложение через USB-кабель. Разблокированный смартфон клиента подключают к ноутбуку сотрудника банка, затем приложение устанавливают на iPhone, но для этого используется корпоративный Apple ID. Голованов добавил, что если клиент будет осознанно подходить к этому процессу, убедится, что он передает устройство сотруднику в официальном отделении банка, то процесс вполне безопасен. "Инструмент абсолютно легальный, не подразумевает взлома операционной системы (jailbreak), соответственно, все инструменты безопасности операционной системы после установки работают в штатном режиме, нет необходимости использовать чужой Apple ID – приложение работает абсолютно штатно", - сообщил Хайретдинов. "Неудобство – необходим физический доступ, то есть придётся посещать офис или подключаться к смартфону курьера", - отметил эксперт. Он добавил, что в этом случае пользователь должен доверять банку не только деньги, но и допускать, что его процесс разработки и тестирования приложения находится на высоте. "Для крупнейших российских банков это весьма приемлемый риск, который не выше риска получить уязвимое приложение из App Store", - пояснил эксперт. По его словам, все же существует небольшая вероятность, что вызванный для установки курьер может попытаться подменить приложение на свое, поэтому необходимо следить, что подтверждающие SMS приходят с официального номера банка.
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россия, технологии
РОССИЯ, Технологии
16:00 29.01.2025
 
Эксперт объяснил технологию для установки мобильных приложений через USB

Эксперт объяснил тонкости технологии установки мобильных приложений через USB

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Технология для установки мобильных приложений через USB является защищенной от злоумышленников, однако имеет и свои недостатки, к примеру, для загрузки приложения по такой схеме необходим физический доступ, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора ГК "Гарда" Рустэм Хайретдинов.
Ранее зампред правления ВТБ Георгий Горшков сообщил журналистам о планах банка создать технологию для установки мобильного приложения по USB, которая заменит удаленное из App Store приложение банка, установка будет занимать "десятки секунд". Он отметил, что технология не задействует чужие Apple ID.
В свою очередь главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов сообщил РИА Новости, что схожие методы уже применяются в других банках. В этих случаях с согласия клиента сотрудник банка берет разблокированный смартфон и устанавливает на нем необходимое приложение, добавил он. Так, в офисе "Сбера" могут установить приложение через USB-кабель. Разблокированный смартфон клиента подключают к ноутбуку сотрудника банка, затем приложение устанавливают на iPhone, но для этого используется корпоративный Apple ID.
Голованов добавил, что если клиент будет осознанно подходить к этому процессу, убедится, что он передает устройство сотруднику в официальном отделении банка, то процесс вполне безопасен.
"Инструмент абсолютно легальный, не подразумевает взлома операционной системы (jailbreak), соответственно, все инструменты безопасности операционной системы после установки работают в штатном режиме, нет необходимости использовать чужой Apple ID – приложение работает абсолютно штатно", - сообщил Хайретдинов.
"Неудобство – необходим физический доступ, то есть придётся посещать офис или подключаться к смартфону курьера", - отметил эксперт. Он добавил, что в этом случае пользователь должен доверять банку не только деньги, но и допускать, что его процесс разработки и тестирования приложения находится на высоте. "Для крупнейших российских банков это весьма приемлемый риск, который не выше риска получить уязвимое приложение из App Store", - пояснил эксперт.
По его словам, все же существует небольшая вероятность, что вызванный для установки курьер может попытаться подменить приложение на свое, поэтому необходимо следить, что подтверждающие SMS приходят с официального номера банка.
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