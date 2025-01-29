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В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств - 29.01.2025, ПРАЙМ
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В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств
В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств - 29.01.2025, ПРАЙМ
В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств
Количество закрытых подпольных производств табачной продукции в России в 2024 году выросло на 40% по сравнению с 2023 годом - до 21, что является историческим... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:42+0300
2025-01-29T16:42+0300
бизнес
россия
табак
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Количество закрытых подпольных производств табачной продукции в России в 2024 году выросло на 40% по сравнению с 2023 годом - до 21, что является историческим рекордом, заявил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний табачного концерна "Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко. "Последовательная системная работа по снижению доли рынка нелегальной табачной продукции приносит видимые результаты. В прошлом году количество закрытых подпольных производств выросло на 40% по сравнению с 2023 годом – до 21, это исторический рекорд", - сказал Слипченко во время выступления на пресс-конференции по результатам VII Всероссийского исследования нелегального рынка табачной продукции в России. Он отметил, что по подсчетам экспертов отрасли, вывод организаций из тени принесло государству 22 миллиарда рублей дополнительного дохода от акцизов и других налоговых поступлений. По словам Слипченко, сейчас важно, в том числе, уделять особое внимание соблюдению требований к розничному обороту табачной и никотинсодержащей продукции, а также не допускать ее продажу несовершеннолетним.
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бизнес, россия, табак
Бизнес, РОССИЯ, табак
16:42 29.01.2025
 
В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств

В России закрыли рекордное число подпольных табачных производств в 2024 году

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© fotolia.com / Deyan Georgiev
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Количество закрытых подпольных производств табачной продукции в России в 2024 году выросло на 40% по сравнению с 2023 годом - до 21, что является историческим рекордом, заявил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний табачного концерна "Филип Моррис Интернэшнл" Сергей Слипченко.
"Последовательная системная работа по снижению доли рынка нелегальной табачной продукции приносит видимые результаты. В прошлом году количество закрытых подпольных производств выросло на 40% по сравнению с 2023 годом – до 21, это исторический рекорд", - сказал Слипченко во время выступления на пресс-конференции по результатам VII Всероссийского исследования нелегального рынка табачной продукции в России.
Он отметил, что по подсчетам экспертов отрасли, вывод организаций из тени принесло государству 22 миллиарда рублей дополнительного дохода от акцизов и других налоговых поступлений.
По словам Слипченко, сейчас важно, в том числе, уделять особое внимание соблюдению требований к розничному обороту табачной и никотинсодержащей продукции, а также не допускать ее продажу несовершеннолетним.
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