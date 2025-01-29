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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 29.01.2025, ПРАЙМ
В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T06:08+0300
2025-01-29T06:08+0300
2025-01-29T06:08+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Петербурга "Пулково", сообщила Росавиация.
"В аэропорту Пулково в 04:32 МСК были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Петербурга "Пулково" сняли ограничения на прием и выпуск самолетов