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Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"

Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ

Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"

Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T14:00+0300

2025-01-29T14:00+0300

2025-01-29T14:00+0300

россия

касабланка

аэропорт шереметьево

марокко

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово". "С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани. Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск. Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание. Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению. Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).

https://1prime.ru/20250121/aviakompanii-854343021.html

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россия, касабланка, аэропорт шереметьево, марокко