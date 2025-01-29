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Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"
Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ
Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"
Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:00+0300
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россия
касабланка
аэропорт шереметьево
марокко
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта. Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово". "С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани. Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск. Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание. Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению. Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).
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россия, касабланка, аэропорт шереметьево, марокко
РОССИЯ, Касабланка, аэропорт Шереметьево, МАРОККО
14:00 29.01.2025
 
Royal Air Maroc запустила прямые рейсы в Касабланку из "Шереметьево"

Авиакомпания Royal Air Maroc запустила рейсы в Касабланку из "Шереметьево"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Royal Air Maroc 29 января запустила рейсы в Касабланку (Марокко) из московского аэропорта "Шереметьево", сообщила пресс-служба аэропорта.
Ранее Royal Air Maroc выполняла прямые рейсы в Касабланку только из "Домодедово".
"С 29 января 2025 года национальный перевозчик Королевства Марокко авиакомпания Royal Air Maroc начала выполнять регулярные рейсы по маршруту "Касабланка – Москва – Касабланка" из Международного аэропорта Шереметьево", - сообщили в авиагавани.
Полеты по маршруту "Касабланка – Москва (Шереметьево) – Касабланка" осуществляются ежедневно: прилет из Касабланки – в 07.10 мск, вылет из "Шереметьево" – в 08.20 мск.
Рейсы выполняются на воздушном судне Boeing 737-800. На борту авиалайнера пассажирам предлагается бесплатное питание.
Royal Air Maroc возобновила полеты по маршруту Москва (Домодедово) - Касабланка в мае 2023 года после почти годового перерыва. В апреле 2024 года из-за высокого спроса она добавила пятый рейс в неделю по этому направлению.
Royal Air Maroc – национальный перевозчик Королевства Марокко. Авиакомпания активно развивает свою маршрутную сеть, в декабре 2024 года открыв сразу три направления: Торонто (Канада), Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай).
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РОССИЯКасабланкааэропорт ШереметьевоМАРОККО
 
 
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