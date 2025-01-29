https://1prime.ru/20250129/rossija-854512723.html

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - 29.01.2025, ПРАЙМ

Россия на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию

Россия за прошлый год на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - до трехлетних максимумов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T04:16+0300

2025-01-29T04:16+0300

2025-01-29T04:16+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

грузия

москва

тбилиси

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854512723.jpg?1738113413

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Россия за прошлый год на треть увеличила экспорт пшеницы в Грузию - до трехлетних максимумов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, по итогам 2024 года Грузия импортировала 325 тысяч тонн пшеницы из России на 75,7 миллиона долларов. Импорт в денежном выражении увеличился на 35% по сравнению с 2023 годом и стал максимальным с 2021 года. Тогда покупки достигли 87,4 миллиона долларов. В декабре Тбилиси импортировал 25 тысяч тонн российской пшеницы на 6,1 миллиона долларов – в денежном выражении на 9,4% меньше, чем в ноябре, и на 8,6% больше, чем год назад. Россия по итогам прошедшего года с большим отрывом заняла первое место в грузинском импорте пшеницы. Кроме РФ, грузины покупали это зерно в Казахстане (367 тысяч долларов), а также в Белоруссии, Франции, Греции и Румынии (на 12-37 тысяч долларов). Кроме пшеницы, Грузия в прошлом году покупала у России кукурузу - 56 тысяч тонн на 11,8 миллиона долларов (на 4% больше, чем год назад). Также было импортировано по 7 тысяч тонн гречихи и ячменя - на 3,1 миллиона и 1,3 миллиона долларов соответственно, и 640 тонн овса на 95 тысяч долларов.

грузия

москва

тбилиси

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, грузия, москва, тбилиси