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Россия стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Россия стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг
Россия стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг - 29.01.2025, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг
Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T05:16+0300
2025-01-29T05:16+0300
экономика
мировая экономика
гонконг
индия
израиль
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости. Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет). В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка. Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов. В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.
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мировая экономика, гонконг, индия, израиль
Экономика, Мировая экономика, ГОНКОНГ, ИНДИЯ, ИЗРАИЛЬ
05:16 29.01.2025
 
Россия стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг

Россия впервые стала крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Гонконг в прошлом году импортировал из России алмазов на рекордные 752 миллиона долларов, в результате РФ впервые вошла в пятерку их крупнейших поставщиков на местный рынок, следует из анализа данных местной статслужбы, проведенного РИА Новости.
Поставки за год выросли в 1,6 раза - до 751,7 миллиона долларов с 479 миллионов долларов годом ранее. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза - до 8,6 миллиона карат. Оба показателя являются максимальными с 2012 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
В результате Россия стала пятым по величине поставщиком этих драгоценных камней в Гонконг, заняв 6,3% местного рынка.
Главным экспортером алмазов в Гонконг была Индия, на которую пришлось чуть более половины всех гонконгских закупок. При этом за год поставки сократились на 22% - до 6,3 миллиарда долларов. Другие крупные поставщики также уменьшили экспорт: Израиль - на 38%, до 1,6 миллиарда долларов, Южная Африка - на 13%, до 1,6 миллиарда, а Бельгия - на 28%, до 793,4 миллиона долларов.
В целом Гонконг за год сократил закупки алмазов на 22% - до 12,1 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаГОНКОНГИНДИЯИЗРАИЛЬ
 
 
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