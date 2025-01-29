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В России начнут тестировать систему контроля пассажирских перевозок

В России начнут тестировать систему контроля пассажирских перевозок - 29.01.2025, ПРАЙМ

В России начнут тестировать систему контроля пассажирских перевозок

Пятьдесят субъектов России в этом году начнут тестировать межрегиональную систему контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая призвана упростить работу... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T05:53+0300

2025-01-29T05:53+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Пятьдесят субъектов России в этом году начнут тестировать межрегиональную систему контроля пассажирских перевозок (СКПП), которая призвана упростить работу перевозчиков и повысить безопасность людей, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Установка маршрутов – только первая часть СКПП. Следующие блоки мы протестируем в этом году и уже с 50 регионами, включая Москву и Санкт-Петербург. Во-первых, онлайн-мониторинг соблюдения расписания и маршрутов. Сегодня до половины заявленных маршрутов есть только на бумаге, а в реальности они не работают. Перевозчики просто занимают слоты, снижая таким образом конкуренцию", - рассказал Баканов. "Сейчас это сложно администрируемая история, и СКПП сделает прозрачным для надзорных органов и для пассажиров соблюдение маршрутов и расписания, что позволит развивать маршрутную сеть на основе объективных данных", - добавил он. Кроме того, по словам Баканова, в рамках реализации проекта, будет внедрен цифровой идентификатор перевозок и билетов, "что поможет онлайн-площадкам точно знать, какие билеты они продают – легальные или перевозчиков, работающих незаконно и создающих угрозу безопасности для пассажиров". "Проект оздоровит конкуренцию, поддержит законопослушных перевозчиков, которые смогут обновлять автопарк, обеспечивать необходимое качество работы. В итоге пассажир получит надежный, безопасный и комфортный сервис. СКПП станет цифровым инструментом для развития на современном уровне пассажирских автоперевозок между регионами и снизит количество ДТП с автобусами, которые, к сожалению, часто происходят на трассах", - заключил Баканов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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