Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС" - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250129/rossija-854514296.html
Каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"
Каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС" - 29.01.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"
Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T07:50+0300
2025-01-29T07:50+0300
технологии
россия
москва
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854514296.jpg?1738126237
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов. "Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов. Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств. Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян". "Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, москва, рф
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
07:50 29.01.2025
 
Каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Замминистра транспорта Баканов: каждый пятый автомобиль в России подключен к "ЭРА-ГЛОНАСС"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Каждый пятый автомобиль в России уже подключен к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", то есть 12 миллионов транспортных средств, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров АО "ГЛОНАСС", замминистра транспорта РФ Дмитрий Баканов.
"Автопарк подключенных к госинформсистеме машин за минувший 2024 год вырос на полтора миллиона транспортных средств и сегодня достиг в России 12 миллионов. Прирост в более чем один миллион автомобилей ожидается и в этом году", - рассказал Баканов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано свыше 64 миллионов автотранспортных средств.
Замминистра отметил, что "эти цифры – не просто статистика, они говорят об увеличении возможности "ЭРА-ГЛОНАСС" спасать тысячи людей ежегодно, помогать все большему числу россиян".
"Основной инструмент – автоматическое срабатывание кнопки SOS в машине при тяжелом ДТП – позволяет автовладельцу быть уверенным, что в самой сложной ситуации, когда он сам не может сообщить о происшествии, экстренные службы получат от "ЭРА-ГЛОНАСС" точные координаты и быстрее приедут, чтобы спасти самого водителя, его семью", - заключил Баканов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала