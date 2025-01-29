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Рыбопромышленники предупредили о последствиях санкций ЕС против России

Рыбопромышленники предупредили о последствиях санкций ЕС против России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Рыбопромышленники предупредили о последствиях санкций ЕС против России

Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T20:02+0300

2025-01-29T20:02+0300

2025-01-29T20:02+0300

экономика

санкции против рф

рыба

варпэ

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны ЕС являются главными потребителями белой рыбы в мире и зависят от импорта трески и минтая из России, поэтому санкции Евросоюза в долгосрочной перспективе ощутимо снизят объемы российских поставок, при этом Россия перенаправит эту рыбу в дружественные страны, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он напомнил, что ограничения на рыбный импорт из России со стороны ЕС начались с 2022 года и пятого пакета санкций. Тогда был введен полный запрет на ввоз российских ракообразных, икры и ее заменителей. На сегодняшний день поставки этой продукции остановлены полностью. С начала 2024 года российская рыбная продукция начала облагаться пошлиной в ЕС. "Санкции привели к негативным последствиям для ЕС и масштабному переустройству мирового рыбного рынка. ЕС – главный потребитель белой рыбы в мире. Этот рынок очень зависит от российского импорта трески и минтая. При этом именно наша страна - крупнейший добытчик этих видов белой рыбы. Санкции против России привели к существенному дефициту сырья для местных переработчиков и росту цен на продукцию для потребителя", - сказал Зверев. "В долгосрочной перспективе санкции Евросоюза приведут к ощутимому снижению объема поставок рыбы и морепродуктов из России на европейский рынок. Но если Россия может перенаправить объемы в дружественные регионы, то европейские переработчики и потребители полностью отказаться от нашей рыбы не смогут, а пошлины и другие ограничения еще сильнее скажутся на доступности рыбы в ЕС", - добавил он. При этом Зверев сообщил, что американский минтай и норвежская треска теперь стоят дороже. "Многие потребители ЕС вынуждены переходить на более дешевую аквакультурную белую рыбу. О таких последствиях предупреждали ассоциации переработчиков ЕС, они выступали против санкций, но политика оказалась важнее интересов бизнеса и жителей Европы", - подчеркнул эксперт. Согласно прогнозу ВАРПЭ до 2030 года, за счет планомерной переориентации поставок российской рыбы в дружественные страны доля ЕС в рыбном экспорте снизится с 14,9% в 2023 году до 6,5% в 2030 году. "Зато вырастет доля Китая, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Поставки в страны этого региона к 2030 году могут увеличится в 5 раз", - сказал Зверев. С 1 января 2024 года импорт российской рыбы в страны Евросоюза облагается пошлиной в 13,7%. Ранее Россия входила в схему автономных тарифных квот (ATQs, распространяется на рыбу и морепродукты, которые импортируются для дальнейшей переработки в ЕС), и на российскую рыбу была установлена нулевая пошлина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, рыба, варпэ