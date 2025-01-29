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Рубль балансирует, Америка в красном, биткоин - герой

Рубль балансирует, Америка в красном, биткоин - герой - 29.01.2025, ПРАЙМ

Рубль балансирует, Америка в красном, биткоин - герой

Во вторник, 28 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 99,69 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 103,43... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T08:50+0300

2025-01-29T08:50+0300

2025-01-29T08:50+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 28 января, по итогам дня рублевые пары закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 99,69 руб., евро/рубль — на 0,64%, до 103,43 руб., юань/рубль — на 0,74%, до 13,36 руб. ЦБ РФ установил курсы валют на 29 января: доллар — 97,9658 руб., а евро — 101,5957 руб. Торги открылись ростом по валютам, но рубль смог закрыться в плюсе. Не исключаю, что поддержка исходила от последних продаж валюты со стороны экспортеров. Это связано с единым днем уплаты налогов, в который компании перечисляли в бюджет страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. На нефтяном рынке баррель Brent подорожал на 0,61%, до $76,55. Меня особенно беспокоит влияние потенциальной глобальной торговой войны на спрос на нефть. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против Канады, Китая и Мексики с 1 февраля создают серьезное давление на рынок. Ситуацию усугубляют официальные данные PMI Китая, опубликованные в понедельник, которые указывают на устойчивую слабость крупнейшего импортера нефти. Дополнительное давление на "черное золото" оказывают планы Трампа по увеличению добычи энергоресурсов в США и его требования к ОПЕК нарастить производство для снижения цен. Также есть сдерживающие факторы падения цен на нефть. Американский институт нефти во вторник сообщил о меньшем, чем ожидалось, росте запасов в США — на 2,86 млн баррелей за неделю до 24 января. В среду, 29 января, на торгах в Азии баррель Brent торгуется на уровне $76,34. Трейдеры проявляют осторожность и воздерживаются от активных действий в преддверии важного события — итогов двухдневного заседания FOMC по монетарной политике. Ожидаю, что Федеральная резервная система сохранит текущую позицию и свой "ястребиный" настрой. Это помогает доллару США удерживать вчерашний рост от месячного минимума 106,97 п. и может продолжить оказывать давление на сырьевые товары. Прогноз ФРС по политике сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику доллара США и придаст значительный импульс ценам на нефть позже во время американской сессии. Вероятность сохранения ставки на этом уровне оценивается в 93,6%. Участники рынка будут внимательно следить за выступлением Пауэлла, особенно за его заявлениями о будущих шагах ФРС. Ожидается, что он подтвердит независимость ФРС от политического давления, включая требования президента Трампа о снижении ставок. Пауэлл может подчеркнуть необходимость дальнейшего снижения инфляции до целевого уровня 2%, что будет ключевым фактором для принятия решений о смягчении политики в будущем. Рубль балансирует между поддержкой экспортеров и ослабляющими факторами, а нефть реагирует на геополитические риски и внешнеторговые заявления. Дальнейшая динамика будет зависеть от глобальных рынков и внутренней экономической политики. Пара доллар/рубль торгуется вблизи поддержки 99,00 руб. с потенциальными уровнями сопротивления: 100,25 руб., 100,75 руб. и 101,75 руб. Сегодняшний день будет показательным, насколько рубль зависим от налогового периода и стоит ли на него рассчитывать в конце февраля. При оптимистичном стечении обстоятельств рубль способен прорваться к уровням 97,50 и 95 руб. Ниже даже не рассматриваю, поскольку при таком курсе доллара и ценах на нефть резко увеличится дефицит платежного баланса. Индекс Мосбиржи вырос на 1,82%, до 2934,07 п., индекс РТС — на 0,54%, до 942,81 п. Покупатели отыграли падение понедельника. За ростом нет новостного фона. Можно списать на технические факторы: для покупателей отскок был своевременным. Утренняя сессия открылась ростом. Индекс IMOEX вырос на 0,45%, до 2947. Сопротивление находится на 2980 п. Если его преодолеют, откроются цели 3015 и 3055. Если рубль начнет слабеть, то с ростом цен на нефть покупатели достигнут успеха. Пара BTC/USDT снизилась на 0,73%, до $101 335. Рынок всё ещё переваривает последствия выхода DeepSeek. С одной стороны, низкая стоимость разработки ИИ-моделей открывает новые возможности для стартапов.С другой — это усиливает конкуренцию и риски для таких проектов, как Worldcoin (WLD), который потерял 8% за сутки и 21% за месяц, несмотря на успешный раунд финансирования Humanity Protocol. В ближайшие дни стоит следить за тем, смогут ли биткоин и AI-токены к концу недели закрепиться выше ключевых уровней ($105 000 для BTC и $37 млрд для AI-сектора). Пока восстановление выглядит хрупким, а глобальные макроэкономические факторы — от решений ФРС до политических рисков — сохраняют повышенную волатильность. Пара BTC/USDT торгуется на уровне $102 300. Стоит заметить, что после обвала акции NVIDIA во вторник восстановились примерно на 11%, до $128,99. Американский рынок отходит от шока, и фокус внимания вновь направлен на ФРС США. У биткоина неплохая техническая картина для возврата к зоне $105 000–105 500.

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2025

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков