Позитивные настроения превалируют

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 1,4%, индекс РТС – на 0,54%. Тем не менее продажи в сегменте суверенного долга продолжились, индекс RGBI снизился на 0,25%.По курсу, устанавливаемому Банком России, рубль немного ослаб, с 97,13 руб. в понедельник до 97,96 руб. за один доллар США. Контанго с фьючерсом доллара на МосБирже практически не изменилось, составив около 4 руб., как и в конце прошлой недели. Нефтяные котировки прекратили снижение, цена барреля Brent повысилась на 0,52% до 77,5 долларов США.В лидерах роста оказались акции ГК "Астра", ПИК и Сургутнефтегаза. В аутсайдерах оказались акции Мосэнерго и Positive Group. Слабая динамика в сегменте ОФЗ объясняется озвученными Минфином планами дополнительного выпуска в существующих семи траншах облигаций с постоянным купоном и погашением в период с 2030 года по 2041 год.Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка.Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.Сегодня заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 1,4%, индекс РТС – на 0,54%. Тем не менее продажи в сегменте суверенного долга продолжились, индекс RGBI снизился на 0,25%.
По курсу, устанавливаемому Банком России, рубль немного ослаб, с 97,13 руб. в понедельник до 97,96 руб. за один доллар США. Контанго с фьючерсом доллара на МосБирже практически не изменилось, составив около 4 руб., как и в конце прошлой недели. Нефтяные котировки прекратили снижение, цена барреля Brent повысилась на 0,52% до 77,5 долларов США.
В лидерах роста оказались акции ГК "Астра", ПИК и Сургутнефтегаза. В аутсайдерах оказались акции Мосэнерго и Positive Group. Слабая динамика в сегменте ОФЗ объясняется озвученными Минфином планами дополнительного выпуска в существующих семи траншах облигаций с постоянным купоном и погашением в период с 2030 года по 2041 год.
Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка.
Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.
Сегодня заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления.
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