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Позитивные настроения превалируют - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/rynok-854515498.html
Позитивные настроения превалируют
Позитивные настроения превалируют - 29.01.2025, ПРАЙМ
Позитивные настроения превалируют
Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T08:58+0300
2025-01-29T08:58+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854515498.jpg?1738130330
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 1,4%, индекс РТС – на 0,54%. Тем не менее продажи в сегменте суверенного долга продолжились, индекс RGBI снизился на 0,25%.По курсу, устанавливаемому Банком России, рубль немного ослаб, с 97,13 руб. в понедельник до 97,96 руб. за один доллар США. Контанго с фьючерсом доллара на МосБирже практически не изменилось, составив около 4 руб., как и в конце прошлой недели. Нефтяные котировки прекратили снижение, цена барреля Brent повысилась на 0,52% до 77,5 долларов США.В лидерах роста оказались акции ГК "Астра", ПИК и Сургутнефтегаза. В аутсайдерах оказались акции Мосэнерго и Positive Group. Слабая динамика в сегменте ОФЗ объясняется озвученными Минфином планами дополнительного выпуска в существующих семи траншах облигаций с постоянным купоном и погашением в период с 2030 года по 2041 год.Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка.Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.Сегодня заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления.
ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2025
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Новости
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:58 29.01.2025
 

Позитивные настроения превалируют

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Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Российский рынок практически не реагирует на всплеск волатильности на глобальных рынках, связанный с ростом популярности китайского ИИ-стартапа DeepSeek. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 1,4%, индекс РТС – на 0,54%. Тем не менее продажи в сегменте суверенного долга продолжились, индекс RGBI снизился на 0,25%.
По курсу, устанавливаемому Банком России, рубль немного ослаб, с 97,13 руб. в понедельник до 97,96 руб. за один доллар США. Контанго с фьючерсом доллара на МосБирже практически не изменилось, составив около 4 руб., как и в конце прошлой недели. Нефтяные котировки прекратили снижение, цена барреля Brent повысилась на 0,52% до 77,5 долларов США.
В лидерах роста оказались акции ГК "Астра", ПИК и Сургутнефтегаза. В аутсайдерах оказались акции Мосэнерго и Positive Group. Слабая динамика в сегменте ОФЗ объясняется озвученными Минфином планами дополнительного выпуска в существующих семи траншах облигаций с постоянным купоном и погашением в период с 2030 года по 2041 год.
Власти ЕС продолжают обсуждать возможность очередных антироссийских санкций. Текущие предложения включают в себя санкции в отношении алюминиевой отрасли, отключение от SWIFT еще около 15 банков и санкции против 70 судов по перевозке нефти. Отсутствие негативной реакции рынка на эти новости может быть подтверждением иррелевантности санкций для российской экономики с точки зрения участников рынка.
Одной из положительных новостей вчера стало решение правительства Дании о предоставлении оператору "Северного потока – 2", компании Nord Stream 2 AG, разрешения на консервацию поврежденного газопровода для его защиты от коррозии. Акции Газпрома положительно отреагировали на эти новости, показав рост более чем на 3%, хотя завершили день повышением только на 2,2%. Тема будущих поставок российского газа в Европу по трубопроводам продолжает играть центральную роль в обсуждениях лидеров стран восточной Европы, которые перестали получать газ после остановки существующего транзита газа через территорию Украины.
Сегодня заканчивается процесс выплаты дивидендов акционерам ЛУКОЙЛа, также завершается очередной период налоговых выплат, что может послужить причиной приостановки укрепления.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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