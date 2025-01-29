Выкуп просадки

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне утром падал к 2860 п., а вечером уже был на 2940 п. Выкуп глубокой просадки ожидаем, волатильность не выходит за рамки боковика. Все ждут разговора на высшем уровне, а наши ожидания по рынку сводятся к выходу бенчмарка за 3000 п. На годовом треке — 3500 п.Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+7,2%). Уверенные финансовые результаты корпорации и ожидания возвращения к дивидендам после редомициляции толкают цену на бирже на исторические максимумы. Сегодня утром курс уже был под 3180 руб., а рекордный пик прошлого года по 3206 руб., или уже менее процента. Годовой таргет — 3700 руб.Позитивные новости были и по Газпрому (+2,4%) — поврежденный газопровод "Северный поток – 2" могут сохранить и даже продать. Курс на рынке отреагировал резко вверх, выше 137 руб. На утренней сессии уже у 139 руб. Прогноз на год — 190 руб.Рубль стабилен на многомесячных максимумах — доллар лишь отскочил на процент и вернулся под 98, юань -0,7% у 13,36, евро -1,1% и провал до минимумов сентября под 101,6. Вот так и заканчивается январь. В феврале инвалюты могут технично отскочить, а рубль немного ослабнет на фоне вероятного снижения притока экспортной выручки.
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне утром падал к 2860 п., а вечером уже был на 2940 п. Выкуп глубокой просадки ожидаем, волатильность не выходит за рамки боковика. Все ждут разговора на высшем уровне, а наши ожидания по рынку сводятся к выходу бенчмарка за 3000 п. На годовом треке — 3500 п.
Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+7,2%). Уверенные финансовые результаты корпорации и ожидания возвращения к дивидендам после редомициляции толкают цену на бирже на исторические максимумы. Сегодня утром курс уже был под 3180 руб., а рекордный пик прошлого года по 3206 руб., или уже менее процента. Годовой таргет — 3700 руб.
Позитивные новости были и по Газпрому (+2,4%) — поврежденный газопровод "Северный поток – 2" могут сохранить и даже продать. Курс на рынке отреагировал резко вверх, выше 137 руб. На утренней сессии уже у 139 руб. Прогноз на год — 190 руб.
Рубль стабилен на многомесячных максимумах — доллар лишь отскочил на процент и вернулся под 98, юань -0,7% у 13,36, евро -1,1% и провал до минимумов сентября под 101,6. Вот так и заканчивается январь. В феврале инвалюты могут технично отскочить, а рубль немного ослабнет на фоне вероятного снижения притока экспортной выручки.
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