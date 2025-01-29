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Выкуп просадки - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Выкуп просадки
Выкуп просадки - 29.01.2025, ПРАЙМ
Выкуп просадки
Индекс МосБиржи накануне утром падал к 2860 п., а вечером уже был на 2940 п. Выкуп глубокой просадки ожидаем, волатильность не выходит за рамки боковика. Все... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:47+0300
2025-01-29T09:47+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне утром падал к 2860 п., а вечером уже был на 2940 п. Выкуп глубокой просадки ожидаем, волатильность не выходит за рамки боковика. Все ждут разговора на высшем уровне, а наши ожидания по рынку сводятся к выходу бенчмарка за 3000 п. На годовом треке — 3500 п.Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+7,2%). Уверенные финансовые результаты корпорации и ожидания возвращения к дивидендам после редомициляции толкают цену на бирже на исторические максимумы. Сегодня утром курс уже был под 3180 руб., а рекордный пик прошлого года по 3206 руб., или уже менее процента. Годовой таргет — 3700 руб.Позитивные новости были и по Газпрому (+2,4%) — поврежденный газопровод "Северный поток – 2" могут сохранить и даже продать. Курс на рынке отреагировал резко вверх, выше 137 руб. На утренней сессии уже у 139 руб. Прогноз на год — 190 руб.Рубль стабилен на многомесячных максимумах — доллар лишь отскочил на процент и вернулся под 98, юань -0,7% у 13,36, евро -1,1% и провал до минимумов сентября под 101,6. Вот так и заканчивается январь. В феврале инвалюты могут технично отскочить, а рубль немного ослабнет на фоне вероятного снижения притока экспортной выручки.
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2025
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
09:47 29.01.2025
 

Выкуп просадки

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне утром падал к 2860 п., а вечером уже был на 2940 п. Выкуп глубокой просадки ожидаем, волатильность не выходит за рамки боковика. Все ждут разговора на высшем уровне, а наши ожидания по рынку сводятся к выходу бенчмарка за 3000 п. На годовом треке — 3500 п.
Сильнее рынка — акции ритейлера X5 (+7,2%). Уверенные финансовые результаты корпорации и ожидания возвращения к дивидендам после редомициляции толкают цену на бирже на исторические максимумы. Сегодня утром курс уже был под 3180 руб., а рекордный пик прошлого года по 3206 руб., или уже менее процента. Годовой таргет — 3700 руб.
Позитивные новости были и по Газпрому (+2,4%) — поврежденный газопровод "Северный поток – 2" могут сохранить и даже продать. Курс на рынке отреагировал резко вверх, выше 137 руб. На утренней сессии уже у 139 руб. Прогноз на год — 190 руб.
Рубль стабилен на многомесячных максимумах — доллар лишь отскочил на процент и вернулся под 98, юань -0,7% у 13,36, евро -1,1% и провал до минимумов сентября под 101,6. Вот так и заканчивается январь. В феврале инвалюты могут технично отскочить, а рубль немного ослабнет на фоне вероятного снижения притока экспортной выручки.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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