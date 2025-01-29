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Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели

Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели - 29.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели

Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился, оставшись выше психологической отметки 2900 пунктов по основному... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:57+0300

2025-01-29T19:57+0300

2025-01-29T19:57+0300

российский рынок акций

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился, оставшись выше психологической отметки 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64%, до 2950,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1015,25 пункта, долларовый РТС - на 0,59%, до 948,38 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс снизил темпы роста до 0,2%. РЫНОК В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ Российский рынок акций в среду торговался в легком плюсе, сохраняя тенденцию вторника. Индекс Мосбиржи оставался выше ключевого уровня 2900 пунктов. "Индекс Мосбиржи торговался в плюсе большую часть среды. Некоторую поддержку могло оказать ослабление рубля. В нефти сохраняется ценовая неуверенность, Brent соскальзывала ниже 76 долларов за баррель. Геополитика пока не дает рынку выраженных сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+4%), "Фосагро" (+2%), МТС (+2,1%), "Новатэка" (+2,1%), "Русгидро" (+4,9%). Упали в цене бумаги ПИКа (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Самолета" (-1,4%), Мосбиржи (-1,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,2%, до 76,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108 пунктов. ПРОГНОЗЫ В течение двух ближайших недель, вплоть до заседания Банка России по ключевой ставке 14 февраля, ожидается сохранение текущей "боковой" динамики индекса Мосбиржи, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Ближе к дате заседания регулятора волатильность может несколько возрасти, но торговый диапазон индекса от 2840 до 3000 пунктов в случае нейтральной новостной повестки вполне может сохраниться", - полагает он. В целом риски повторного ухода индекса Мосбиржи к 2900 пунктам сохраняются, особенно если экономическая статистика не будет давать поводов для мягкости со стороны ЦБ РФ, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

https://1prime.ru/20250128/aktsii-854506368.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций