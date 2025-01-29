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Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели
Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели - 29.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели
Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился, оставшись выше психологической отметки 2900 пунктов по основному... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:57+0300
2025-01-29T19:57+0300
российский рынок акций
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился, оставшись выше психологической отметки 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64%, до 2950,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1015,25 пункта, долларовый РТС - на 0,59%, до 948,38 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс снизил темпы роста до 0,2%. РЫНОК В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ Российский рынок акций в среду торговался в легком плюсе, сохраняя тенденцию вторника. Индекс Мосбиржи оставался выше ключевого уровня 2900 пунктов. "Индекс Мосбиржи торговался в плюсе большую часть среды. Некоторую поддержку могло оказать ослабление рубля. В нефти сохраняется ценовая неуверенность, Brent соскальзывала ниже 76 долларов за баррель. Геополитика пока не дает рынку выраженных сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+4%), "Фосагро" (+2%), МТС (+2,1%), "Новатэка" (+2,1%), "Русгидро" (+4,9%). Упали в цене бумаги ПИКа (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Самолета" (-1,4%), Мосбиржи (-1,5%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,2%, до 76,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108 пунктов. ПРОГНОЗЫ В течение двух ближайших недель, вплоть до заседания Банка России по ключевой ставке 14 февраля, ожидается сохранение текущей "боковой" динамики индекса Мосбиржи, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Ближе к дате заседания регулятора волатильность может несколько возрасти, но торговый диапазон индекса от 2840 до 3000 пунктов в случае нейтральной новостной повестки вполне может сохраниться", - полагает он. В целом риски повторного ухода индекса Мосбиржи к 2900 пунктам сохраняются, особенно если экономическая статистика не будет давать поводов для мягкости со стороны ЦБ РФ, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
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российский рынок акций
российский рынок акций
19:57 29.01.2025
 
Российский рынок акций умеренно повысился в середине недели

Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в плюсе и умеренно повысился, оставшись выше психологической отметки 2900 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,64%, до 2950,68 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1015,25 пункта, долларовый РТС - на 0,59%, до 948,38 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс снизил темпы роста до 0,2%.
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.01.2025
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе
Вчера, 19:06
РЫНОК В ЛЕГКОМ ПЛЮСЕ
Российский рынок акций в среду торговался в легком плюсе, сохраняя тенденцию вторника. Индекс Мосбиржи оставался выше ключевого уровня 2900 пунктов.
"Индекс Мосбиржи торговался в плюсе большую часть среды. Некоторую поддержку могло оказать ослабление рубля. В нефти сохраняется ценовая неуверенность, Brent соскальзывала ниже 76 долларов за баррель. Геополитика пока не дает рынку выраженных сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+4%), "Фосагро" (+2%), МТС (+2,1%), "Новатэка" (+2,1%), "Русгидро" (+4,9%). Упали в цене бумаги ПИКа (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Самолета" (-1,4%), Мосбиржи (-1,5%).
Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 0,2%, до 76,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 108 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
В течение двух ближайших недель, вплоть до заседания Банка России по ключевой ставке 14 февраля, ожидается сохранение текущей "боковой" динамики индекса Мосбиржи, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Ближе к дате заседания регулятора волатильность может несколько возрасти, но торговый диапазон индекса от 2840 до 3000 пунктов в случае нейтральной новостной повестки вполне может сохраниться", - полагает он.
В целом риски повторного ухода индекса Мосбиржи к 2900 пунктам сохраняются, особенно если экономическая статистика не будет давать поводов для мягкости со стороны ЦБ РФ, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
 
российский рынок акций
 
 
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