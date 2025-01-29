https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html

Песков высказался о новом пакете санкций против России

Песков высказался о новом пакете санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Песков высказался о новом пакете санкций против России

На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:20+0300

2025-01-29T12:20+0300

2025-01-29T12:20+0300

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.

https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854516522.html

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россия, дмитрий песков