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Песков высказался о новом пакете санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Песков высказался о новом пакете санкций против России
Песков высказался о новом пакете санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о новом пакете санкций против России
На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:20+0300
2025-01-29T12:20+0300
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
12:20 29.01.2025
 
Песков высказался о новом пакете санкций против России

Песков: много спекуляций насчет нового пакета санкций в отношении России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
В Турции рассказали, что определит судьбу санкций против России
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ЭкономикаРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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