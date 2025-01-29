https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854522332.html
Песков высказался о новом пакете санкций против России
Песков высказался о новом пакете санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Песков высказался о новом пакете санкций против России
На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:20+0300
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экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.
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россия, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
Песков высказался о новом пакете санкций против России
Песков: много спекуляций насчет нового пакета санкций в отношении России
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. На данный момент наблюдается большое количество спекуляций в отношении нового пакета антироссийских санкций, которые не стоит комментировать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сейчас много идет спекуляций, много обсуждений относительно вот этого так называемого следующего пакета, который обсуждается и готовится", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за ситуацией.
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия (ЕК) одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из России и Белоруссии.
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