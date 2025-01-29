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"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России

"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России

Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:07+0300

2025-01-29T16:07+0300

2025-01-29T16:07+0300

экономика

россия

бельгия

алмазы

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), импорт алмазов в город сократится на 25% в 2024 году из-за запрета на импорт алмазов из России. До начала конфликта на Украине, каждый третий бриллиант, поступающий в Антверпен, поступал именно из России.Ранее сообщалось, что Индия также сократила свои закупки алмазов из России на 17% за январь-октябрь 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это привело к снижению спроса на алмазы

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россия, бельгия, алмазы