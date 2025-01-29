Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854531572.html
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России
Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:07+0300
2025-01-29T16:07+0300
экономика
россия
бельгия
алмазы
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_0:228:3053:1945_1920x0_80_0_0_89d2419325528b99a8cfe0f0e46c4e82.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), импорт алмазов в город сократится на 25% в 2024 году из-за запрета на импорт алмазов из России. До начала конфликта на Украине, каждый третий бриллиант, поступающий в Антверпен, поступал именно из России.Ранее сообщалось, что Индия также сократила свои закупки алмазов из России на 17% за январь-октябрь 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это привело к снижению спроса на алмазы
https://1prime.ru/20241227/almazy-853909840.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/43/842264369_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_00e919013d10b941a42618ec4d27444d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бельгия, алмазы
Экономика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, алмазы
16:07 29.01.2025
 
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России

NZZ: алмазный центр Антверпен серьезно пострадал из-за санкций против России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПроизводство бриллиантов во Владивостоке
Производство бриллиантов во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).
Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), импорт алмазов в город сократится на 25% в 2024 году из-за запрета на импорт алмазов из России. До начала конфликта на Украине, каждый третий бриллиант, поступающий в Антверпен, поступал именно из России.
Ранее сообщалось, что Индия также сократила свои закупки алмазов из России на 17% за январь-октябрь 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это привело к снижению спроса на алмазы
Алмазы
Альфа-банк спрогнозировал рост цен на алмазы до 40 процентов
27 декабря 2024, 16:04
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛЬГИЯалмазы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала