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"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России
Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:07+0300
2025-01-29T16:07+0300
2025-01-29T16:07+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Город Антверпен, мировой центр алмазного бизнеса, серьезно пострадал из-за антироссийских санкций, говорится в материале швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на данные Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC).Согласно данным Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), импорт алмазов в город сократится на 25% в 2024 году из-за запрета на импорт алмазов из России. До начала конфликта на Украине, каждый третий бриллиант, поступающий в Антверпен, поступал именно из России.Ранее сообщалось, что Индия также сократила свои закупки алмазов из России на 17% за январь-октябрь 2024 года по сравнению с предыдущим годом. Это привело к снижению спроса на алмазы
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россия, бельгия, алмазы
Экономика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, алмазы
"Небо в алмазах": в Швейцарии посетовали на убытки из-за России
NZZ: алмазный центр Антверпен серьезно пострадал из-за санкций против России