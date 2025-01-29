https://1prime.ru/20250129/sanktsii-854534543.html

На пороге катастрофы. В США указали на риски от санкций против России

На пороге катастрофы. В США указали на риски от санкций против России - 29.01.2025, ПРАЙМ

На пороге катастрофы. В США указали на риски от санкций против России

Ушедший со своего поста президент США Джо Байден в последний период своего правления ввел санкции против более 250 лиц, якобы способствующих спецоперации на... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T17:39+0300

2025-01-29T17:39+0300

2025-01-29T17:39+0300

сша

джо байден

дональд трамп

санкции против рф

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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ушедший со своего поста президент США Джо Байден в последний период своего правления ввел санкции против более 250 лиц, якобы способствующих спецоперации на Украине, и нынешней администрации Дональда Трампа санкциями от Москвы уже ничего не добиться, пишет старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов Брэндон Вейхерт.Введенные администрацией Байдена санкции также направлены против более 150 лиц и организаций, вовлеченных в оборонную промышленность России. Введены санкции и против якобы созданной Россией и КНР участников схемы уклонения от ограничительных Как отмечается, в Вашингтоне ликовали — администрация Байдена зарекомендовала себя как стойкая сторонница Украины. В Мар-а-Лаго, резиденции Трампа, царили смешанные чувства, так как республиканский президент должен урегулировать конфликт за первые 100 дней.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОднако, как отмечается в публикации, у Трампа слабые карты для игры против России, так как русские выигрывают на Украине.Вейхерт напоминает, что Америка вводит санкции против России с 2014 года, но Москва продолжает боевые действия и укрепляет экономику. Сейчас Россия производит столько же военной техники за три месяца, сколько вся НАТО за год.Также, как говорится в статье, Россия продает сырье, включая нефть и газ, третьим сторонам, которые перепродают на Запад. Сами США продолжали завозить российскую нефть и газ вопреки санкциям.Вашингтон расширяет санкции на Китай, но это не остановит рост торговли между Россией и Китаем, подчеркивает автор.Что касается рисков, то санкции могут подтолкнуть президента России Владимира Путина к полному разгрому Украины, предполагает автор. По его мнению, Байден мог рассчитывать на провал Трампа, чтобы свалить на соперника ответственность."Великая трагедия нашей страны в том, что переходный период в этой стране так долог. А ведь просиди президент Байден у власти еще немного — катастрофа оказалась бы вовсе неизбежной", — делает вывод Вейхерт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, джо байден, дональд трамп, санкции против рф