https://1prime.ru/20250129/sevpotok-854520713.html
Эксперт рассказал, кто может приобрести "Северный поток 2"
Эксперт рассказал, кто может приобрести "Северный поток 2" - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, кто может приобрести "Северный поток 2"
Вопрос о потенциальных покупателях газопровода "Северный поток 2" остается открытым, теоретически объект может заинтересовать частные энергетические компании... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:29+0300
2025-01-29T11:29+0300
2025-01-29T11:29+0300
энергетика
газ
северный поток - 2
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Вопрос о потенциальных покупателях газопровода "Северный поток 2" остается открытым, теоретически объект может заинтересовать частные энергетические компании или фонды, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании. "Вопрос о потенциальных покупателях газопровода остается открытым, учитывая геополитические и экономические риски. Теоретически, объект может заинтересовать частные энергетические компании или фонды, готовые вложиться в инфраструктурный проект, несмотря на его повреждение", – отметил Русяев. Если суд откажет в предоставлении отсрочки по выплатам, компания рискует столкнуться с процедурой банкротства, продолжил эксперт. Это приведет к принудительной ликвидации активов, включая газопровод, что может обрушить его рыночную стоимость и оставить мелких кредиторов без компенсаций, полагает он. Крупные инвесторы, такие как европейские банки или институциональные фонды, также понесут значительные убытки, учитывая масштабы вложений в проект, подчеркнул Русяев. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. В результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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газ, северный поток - 2
Энергетика, Газ, Северный поток - 2
Эксперт рассказал, кто может приобрести "Северный поток 2"
Эксперт Русяев: "Северный поток 2" может заинтересовать частные энергокомпании
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Вопрос о потенциальных покупателях газопровода "Северный поток 2" остается открытым, теоретически объект может заинтересовать частные энергетические компании или фонды, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG в ходе судебного процесса по получению отсрочки на выплату долгов в начале января сообщил, что подобная мера помогла бы рассчитаться с мелкими кредиторами, а для удовлетворения требований крупных инвесторов может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация компании.
"Вопрос о потенциальных покупателях газопровода остается открытым, учитывая геополитические и экономические риски. Теоретически, объект может заинтересовать частные энергетические компании или фонды, готовые вложиться в инфраструктурный проект, несмотря на его повреждение", – отметил Русяев.
Если суд откажет в предоставлении отсрочки по выплатам, компания рискует столкнуться с процедурой банкротства, продолжил эксперт. Это приведет к принудительной ликвидации активов, включая газопровод, что может обрушить его рыночную стоимость и оставить мелких кредиторов без компенсаций, полагает он.
Крупные инвесторы, такие как европейские банки или институциональные фонды, также понесут значительные убытки, учитывая масштабы вложений в проект, подчеркнул Русяев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – произошли 26 сентября 2022 года. В результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Власти Дании выдали разрешение на консервацию ветки "Северного потока"