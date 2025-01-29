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Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево"
Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ
Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево"
Министерство транспорта России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T18:46+0300
2025-01-29T18:46+0300
2025-01-29T19:13+0300
аэропорт шереметьево
минтранс рф
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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство транспорта России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры аэропорта "Шереметьево", включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из опубликованного в среду определения суда.Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Рассмотрение заявления суд назначил на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.Зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей.Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд" указан Минтранс РФ.С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.
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аэропорт шереметьево, минтранс рф
аэропорт Шереметьево, Минтранс РФ
Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево"
Минтранс просит суд ограничить права иностранных юрлиц в одной из структур "Шереметьево"
МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство транспорта России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры аэропорта "Шереметьево", включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из опубликованного в среду определения суда.
Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Рассмотрение заявления суд назначил на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.
Зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.
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По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей.
Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд" указан Минтранс РФ.
С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.