https://1prime.ru/20250129/sheremetevo-854536322.html

Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево"

Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево" - 29.01.2025, ПРАЙМ

Суд просят ограничить права иностранных юрлиц в структуре "Шереметьево"

Министерство транспорта России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:46+0300

2025-01-29T18:46+0300

2025-01-29T19:13+0300

аэропорт шереметьево

минтранс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/06/847944685_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_9e12747e122df2f6634da7adf284ccd4.jpg

МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Министерство транспорта России просит арбитражный суд Московской области приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО "Международная компания "ТПС Авиа Холдинг Лтд", структуры аэропорта "Шереметьево", включенной в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) России, следует из опубликованного в среду определения суда.Заявление Минтранса поступило в суд 27 января, на следующий день оно было принято к производству. Рассмотрение заявления суд назначил на 19 февраля. Третьими лицами к делу привлечены МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" и управление ФНС России по Калининградской области. Минтранс просит приостановить корпоративные права двух ответчиков до 31 декабря 2025 года.Зарегистрированная на Кипре TPS Avia Holding, названная в судебном акте холдинговой компанией, упоминалась как структура, связанная с обществом, являющимся совладельцем аэропорта "Шереметьево". В декабре 2022 года TPS Avia Holding редомицилировалась – она была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область) с названием МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд". В ЕГРЮЛ указано, что она специализируется на управлении холдинг-компаниями.По данным "БИР-Аналитик", МКООО "ТПС Авиа Холдинг Лтд" с марта 2023 года является единственным участником ООО "Шереметьево Холдинг", чья чистая прибыль за 2023 года превысила 14 миллиардов рублей.Правительство России в ноябре 2024 года включило "ТПС Авиа Холдинг Лтд" в перечень ЭЗО. В распоряжении кабмина федеральным органом исполнительной власти, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении "ТПС Авиа Холдинг Лтд" указан Минтранс РФ.С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет уполномоченным органам через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.Статус экономически значимой организации призван обеспечить ее российским владельцам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, - исключить из структуры владения иностранный холдинг, перевести акции и доли компании в юрисдикцию РФ и получать от них дивиденды.

https://1prime.ru/20240816/rosaviatsiya-850940554.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

аэропорт шереметьево, минтранс рф