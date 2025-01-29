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Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС
Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС - 29.01.2025, ПРАЙМ
Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС
Компании "Ростовское ДСУ", "ВолгоградАвтоДорСтрой", "Тацинское ДСУ" и "Т-Транс", принимавшие участие в сговоре по поддержанию цен на торгах по выполнению... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T13:14+0300
2025-01-29T13:14+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компании "Ростовское ДСУ", "ВолгоградАвтоДорСтрой", "Тацинское ДСУ" и "Т-Транс", принимавшие участие в сговоре по поддержанию цен на торгах по выполнению дорожных работ, оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 миллиона рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. В марте 2023 года ФАС признала ООО "Ростовское ДСУ", ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой", ООО "Тацинское ДСУ" и ООО "Т-Транс" нарушившими антимонопольное законодательство, а в мае 2024 года наложила на организации оборотные штрафы. "Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 млн рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении. Компании ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре, в том числе при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а общий размер начальных цен контрактов составил 24,2 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе, ООО "Т-Транс" оплатило 61,6 миллиона рублей, ООО "Тацинское ДСУ" - 88,2 миллиона рублей, ООО "Ростовское ДСУ" - 59,4 миллиона рублей, ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой" - 54,5 миллиона рублей.
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россия, фас рф, картель
РОССИЯ, ФАС РФ, картель
13:14 29.01.2025
 
Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС

ФАС: участники "дорожного картеля" оплатили штраф в 263,7 миллиона рублей

© fotolia.com / lichtmeisterДоговор
Договор - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© fotolia.com / lichtmeister
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компании "Ростовское ДСУ", "ВолгоградАвтоДорСтрой", "Тацинское ДСУ" и "Т-Транс", принимавшие участие в сговоре по поддержанию цен на торгах по выполнению дорожных работ, оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 миллиона рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба России.
В марте 2023 года ФАС признала ООО "Ростовское ДСУ", ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой", ООО "Тацинское ДСУ" и ООО "Т-Транс" нарушившими антимонопольное законодательство, а в мае 2024 года наложила на организации оборотные штрафы.
"Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 млн рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Компании ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре, в том числе при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а общий размер начальных цен контрактов составил 24,2 миллиарда рублей.
Как уточнили в пресс-службе, ООО "Т-Транс" оплатило 61,6 миллиона рублей, ООО "Тацинское ДСУ" - 88,2 миллиона рублей, ООО "Ростовское ДСУ" - 59,4 миллиона рублей, ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой" - 54,5 миллиона рублей.
Открытие электронной площадки для проведения закрытых закупок в сфере государственного оборонного заказа - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
ФАС выявила сговор при поставке жизненно важных препаратов
24 января, 10:03
 
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