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Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС

Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС - 29.01.2025, ПРАЙМ

Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф, заявили в ФАС

Компании "Ростовское ДСУ", "ВолгоградАвтоДорСтрой", "Тацинское ДСУ" и "Т-Транс", принимавшие участие в сговоре по поддержанию цен на торгах по выполнению... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:14+0300

2025-01-29T13:14+0300

2025-01-29T13:14+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Компании "Ростовское ДСУ", "ВолгоградАвтоДорСтрой", "Тацинское ДСУ" и "Т-Транс", принимавшие участие в сговоре по поддержанию цен на торгах по выполнению дорожных работ, оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 миллиона рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. В марте 2023 года ФАС признала ООО "Ростовское ДСУ", ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой", ООО "Тацинское ДСУ" и ООО "Т-Транс" нарушившими антимонопольное законодательство, а в мае 2024 года наложила на организации оборотные штрафы. "Участники "дорожного картеля" оплатили антимонопольный штраф в размере 263,7 млн рублей. Денежные средства уже поступили в бюджет Российской Федерации", - говорится в сообщении. Компании ограничили конкуренцию в 121 торговой процедуре, в том числе при реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а общий размер начальных цен контрактов составил 24,2 миллиарда рублей. Как уточнили в пресс-службе, ООО "Т-Транс" оплатило 61,6 миллиона рублей, ООО "Тацинское ДСУ" - 88,2 миллиона рублей, ООО "Ростовское ДСУ" - 59,4 миллиона рублей, ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой" - 54,5 миллиона рублей.

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россия, фас рф, картель