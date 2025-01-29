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СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции

СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции - 29.01.2025, ПРАЙМ

СФ одобрил закон о повышении штрафов за продажу детям табачной продукции

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение штрафов за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов детям. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:42+0300

2025-01-29T13:42+0300

2025-01-29T13:42+0300

россия

совфед

штраф

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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий увеличение штрафов за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов детям.В соответствии с этим законом, штрафы могут достигать до двух миллионов рублей. Закон внес изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.Он определяет штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц, за продажу детям табачных изделий, никотиносодержащих продуктов или сырья для их производства, а также кальянов и устройств для потребления никотиносодержащих продуктов.За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачными изделиями установлены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юридических лиц.Совет Федерации также одобрил закон, который устанавливает штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения, включая баллоны со сжиженным газом.Согласно закону, с 1 марта 2025 года будет запрещено продавать такие товары несовершеннолетним.В настоящее время существующая статья КоАП РФ предусматривает штрафы до 600 тысяч рублей. Тем не менее, сенаторы также одобрили закон, увеличивающий штрафы до двух миллионов рублей, который должен вступить в силу раньше, чем запрет на продажу газосодержащих товаров детям. Таким образом, нарушение этого запрета будет влечь за собой штрафы для граждан от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, и для юридических лиц - от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей.

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россия, совфед, штраф