https://1prime.ru/20250129/siriya-854540490.html

Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии

Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии - 29.01.2025, ПРАЙМ

Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии

Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, сообщил официальный... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T21:59+0300

2025-01-29T21:59+0300

2025-01-29T22:09+0300

сирия

https://cdnn.1prime.ru/img/76451/31/764513146_0:160:1700:1116_1920x0_80_0_0_b39048ce5e47002d86186ec7f545ea7e.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, сообщил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan."Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях", - отмечается в публикации.Президент уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции."Президент Республики уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период, который будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в стране не будет одобрена и не вступит в силу постоянная конституция", - сообщается в заявлении.Также новые власти Сирии приняли решение отменить действие конституции, принятой в 2012 году, со всеми ее поправками.Кроме того, новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры."Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - говорится в заявлении.Помимо этого, новые власти сирии объявили о роспуске сирийского отделения партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250127/sanktsii-854480061.html

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия