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Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии
Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии - 29.01.2025, ПРАЙМ
Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии
Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, сообщил официальный... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T21:59+0300
2025-01-29T22:09+0300
сирия
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, сообщил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan."Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях", - отмечается в публикации.Президент уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции."Президент Республики уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период, который будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в стране не будет одобрена и не вступит в силу постоянная конституция", - сообщается в заявлении.Также новые власти Сирии приняли решение отменить действие конституции, принятой в 2012 году, со всеми ее поправками.Кроме того, новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры."Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - говорится в заявлении.Помимо этого, новые власти сирии объявили о роспуске сирийского отделения партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы."Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в публикации.
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сирия
СИРИЯ
21:59 29.01.2025 (обновлено: 22:09 29.01.2025)
 
Аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии

Глава сирийской администрации аш-Шараа провозглашен временным президентом Сирии

© fotolia.com / pingvin57Дамаск
Дамаск - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© fotolia.com / pingvin57
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода в стране, сообщил официальный представитель командования военных операций Хасан Абд аль-Гани в заявлении, опубликованном в Telegram-канале сирийской газеты Al Watan.
"Мы объявляем о назначении господина Ахмада аш-Шараа президентом страны в переходный период. Он будет выполнять обязанности президента Сирийской Арабской Республики и представлять ее на международных мероприятиях", - отмечается в публикации.
Президент уполномочен сформировать законодательный совет, который будет действовать до принятия новой конституции.
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"Президент Республики уполномочен сформировать временный законодательный совет на переходный период, который будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока в стране не будет одобрена и не вступит в силу постоянная конституция", - сообщается в заявлении.
Также новые власти Сирии приняли решение отменить действие конституции, принятой в 2012 году, со всеми ее поправками.
Кроме того, новое сирийское руководство приняло решение о роспуске всех силовых ведомств и формировании новой силовой структуры.
"Мы заявляем о роспуске армии свергнутого режима и о восстановлении сирийской армии на национальных началах. Заявляем о роспуске всех служб безопасности, созданных свергнутым режимом со всеми подразделениями и названиями и всех вооруженных формирований, которые были им созданы. И объявляем о формировании новой службы безопасности, отвечающей за безопасность граждан", - говорится в заявлении.
Помимо этого, новые власти сирии объявили о роспуске сирийского отделения партии БААС, которое было правящей партией в стране с 1963 по 2024 годы.
"Мы объявляем о роспуске Партии арабского социалистического возрождения, партий Национального прогрессивного фронта и всех связанных с ними организаций, учреждений и комитетов и запрещаем их воссоздание под любым другим названием, с учетом того, что все их активы будут возвращены сирийскому государству", - говорится в публикации.
 
СИРИЯ
 
 
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