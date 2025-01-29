https://1prime.ru/20250129/slovakiya-854524778.html

В Словакии вновь сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо

В Словакии вновь сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо - 29.01.2025, ПРАЙМ

В Словакии вновь сорвалось заседание по вотуму недоверия Фицо

Оппозиция в Словакии не смогла открыть заседание парламента для обсуждения вотума недоверия правительству Роберта Фицо из-за нехватки голосов, следует из данных | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T13:31+0300

2025-01-29T13:31+0300

2025-01-29T13:31+0300

политика

словакия

роберт фицо

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Оппозиция в Словакии не смогла открыть заседание парламента для обсуждения вотума недоверия правительству Роберта Фицо из-за нехватки голосов, следует из данных трансляции.Необходимым условием для открытия заседания было присутствие не менее 76 депутатов, но при первой попытке присутствовало только 58, а при второй - 56. Уже во вторник оппозиционные депутаты предлагали открыть обсуждение этого вопроса, но кворум не был достигнут.По регламенту вопрос о вотуме недоверия был исключен из повестки дня. Председатель партии Hlas-SD, которая является частью правительственной коалиции, также заявил, что депутаты от его партии проигнорируют повторное заседание по этому вопросу.Ранее оппозиция уже предлагала проголосовать по вотуму недоверия 21 января, но отозвала свое предложение, поскольку заседание проходило в закрытом режиме по инициативе Фицо, который присутствовал на заседании.

https://1prime.ru/20250128/zelenskiy-854497263.html

словакия

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словакия, роберт фицо