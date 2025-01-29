https://1prime.ru/20250129/slovakiya-854537793.html

Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны

Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны - 29.01.2025, ПРАЙМ

Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны

Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла в Братиславе и выразило ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:22+0300

2025-01-29T19:22+0300

2025-01-29T19:22+0300

украина

словакия

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БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла в Братиславе и выразило ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики, сообщает словацкое издание Denník N."Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по отношению заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - отмечается в публикации.

https://1prime.ru/20241227/slovakiya-853916424.html

украина

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