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Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны
Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны - 29.01.2025, ПРАЙМ
Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны
Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла в Братиславе и выразило ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:22+0300
2025-01-29T19:22+0300
2025-01-29T19:22+0300
украина
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БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла в Братиславе и выразило ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики, сообщает словацкое издание Denník N."Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по отношению заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - отмечается в публикации.
https://1prime.ru/20241227/slovakiya-853916424.html
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украина, словакия
Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны
Посла Украины вызвали в МИД Словакии из-за заявлений украинской стороны о республике
БРАТИСЛАВА, 29 янв - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Словакии вызвало украинского посла в Братиславе и выразило ему протест из-за заявлений украинской стороны, которые были расценены как вмешательство в дела республики, сообщает словацкое издание Denník N.
"Министерство иностранных дел вызвало украинского посла и выразило ему "резкий протест" по отношению заявлений украинской стороны. Без подробностей ведомство сообщило, что считает их вмешательством во внутренние дела Словакии", - отмечается в публикации.
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