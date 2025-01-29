https://1prime.ru/20250129/sovkombank-854519713.html
Sovcombank Wealth Management предлагает вип-вклады с доходностью до 25,1%
Sovcombank Wealth Management предлагает вип-вклады с доходностью до 25,1% - 29.01.2025, ПРАЙМ
Sovcombank Wealth Management предлагает вип-вклады с доходностью до 25,1%
На фоне сохранения ключевой ставки Центробанка Sovcombank Wealth Management предлагает инвестировать в ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Маркет Пауэр –... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:07+0300
2025-01-29T11:07+0300
2025-01-29T11:07+0300
совкомбанк
финансы
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. На фоне сохранения ключевой ставки Центробанка Sovcombank Wealth Management предлагает инвестировать в ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Маркет Пауэр – Акции", который является одним из лидеров по доходности на рынке. Об этом сообщают в Совкомбанке. Согласно данным InvestFunds, этот фонд показал наилучшую динамику среди всех фондов-аналогов. Для клиентов Sovcombank Wealth Management, приобретающих паи, предусмотрена возможность повысить доходность по депозиту на 1% по условиям вклада "Инвестиционный ВИП", что суммарно даст возможность достичь 25.1%. Недавние решения Центробанка о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне могут сигнализировать о завершении цикла её повышения. Однако большинство банков немедленно снизили ставки по депозитам сроком более года. Совкомбанк не стал исключением, но снижение оказалось не таким значительным. "В настоящий момент наши ставки на срок два-три года являются одними из лучших на рынке. В частности, доходность по вкладу "Высокий процент" достигает 24.1% на сроке 3 года. Это исключительная возможность зафиксировать отличную доходность на длительный срок", - сказал Сергей Булыгин, руководитель департамента бизнес-девелопмент Sovcombank Wealth Management. Ознакомиться с услугами Sovcombank Wealth Management можно по адресу https://scb.im/cUebKM
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совкомбанк, финансы
Sovcombank Wealth Management предлагает вип-вклады с доходностью до 25,1%
Совкомбанк предлагает вклады до 25,1% для клиентов Sovcombank Wealth Management
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. На фоне сохранения ключевой ставки Центробанка Sovcombank Wealth Management предлагает инвестировать в ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Маркет Пауэр – Акции", который является одним из лидеров по доходности на рынке. Об этом сообщают в Совкомбанке.
Согласно данным InvestFunds, этот фонд показал наилучшую динамику среди всех фондов-аналогов.
Для клиентов Sovcombank Wealth Management, приобретающих паи, предусмотрена возможность повысить доходность по депозиту на 1% по условиям вклада "Инвестиционный ВИП", что суммарно даст возможность достичь 25.1%.
Совкомбанк оценил увеличение капитала после присоединения "Хоум банка"
Недавние решения Центробанка о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне могут сигнализировать о завершении цикла её повышения. Однако большинство банков немедленно снизили ставки по депозитам сроком более года. Совкомбанк не стал исключением, но снижение оказалось не таким значительным.
"В настоящий момент наши ставки на срок два-три года являются одними из лучших на рынке. В частности, доходность по вкладу "Высокий процент" достигает 24.1% на сроке 3 года. Это исключительная возможность зафиксировать отличную доходность на длительный срок", - сказал Сергей Булыгин, руководитель департамента бизнес-девелопмент Sovcombank Wealth Management.
Ознакомиться с услугами Sovcombank Wealth Management можно по адресу https://scb.im/cUebKM