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Европа в растерянности: российский газ подкрался с другой стороны

Европа в растерянности: российский газ подкрался с другой стороны - 29.01.2025, ПРАЙМ

Европа в растерянности: российский газ подкрался с другой стороны

По данным источников Bloomberg, Еврокомиссия, вероятнее всего, перенесет публикацию плана по отказу от российского топлива, включая сжиженный природный газ... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T04:04+0300

2025-01-29T04:04+0300

2025-01-29T04:04+0300

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МОСКВА, 29 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. По данным источников Bloomberg, Еврокомиссия, вероятнее всего, перенесет публикацию плана по отказу от российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ) на 26 марта — на месяц позже, чем планировалось. Чем чреват отказ от российского газа для Старого Света и по каким причинам откладывается это судьбоносное решение?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРанее представители десяти европейских стран настаивали на ужесточении мер против России через ограничения на природный газ и СПГ. Однако для введения санкций необходимо согласие всех 27 членов ЕС. А его на данный момент так и нет.Пока идут обсуждения грядущей дорожной карты по газу, ЕС продолжает наращивать поставки российского СПГ. Только за первые 15 дней 2025 года европейские страны импортировали рекордные 837,3 тысяч тонн сжиженного газа. Всего в 2024 году РФ поставила за рубеж рекордные 33,6 миллиона тонн СПГ, что на 4% больше, чем в предыдущем году, подсчитали в аналитической компании Kpler. Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия. Причем даже после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа в третьи страны терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России.Газ наш – идеи вашиСегодня становится всё более очевидным, что экономические успехи ЕС, особенно её основного драйвера, Германии, обуславливались дешевыми и доступными ресурсами, которые поставлялись из стран бывшего СССР, рассказывает доцент кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов.Разрыв прямых поставок трубопроводного газа из России в Германию привёл к лавинообразному сокращению объёмов промышленного производства ФРГ."Большинство критически важных предприятий экономики вполне вдумчиво рассматривают перспективы релокации в Китай и США как единственной возможности сохранения тех компетенций, которыми они владеют. При актуальных ценах на энергоресурсы, прежде всего, газ, их деятельность в Германии способна генерировать лишь убытки", - указывает Максимов.С одной газовой иглы на другуюВ Еврокомиссии утверждают, что никаких проблем с разрывом поставок ресурсов из России в государствах ЕС нет. Разработан план, согласно которому поставки российских носителей энергии будут обнулены в течение двух-трех лет. Главной альтернативой русскому газу являются поставки СПГ из Катара и США. Однако Катар, на который приходится десятая часть европейского рынка газа, угрожает перекрыть экспорт, если европейцы применят к госкомпании QatarEnergy обещанные штрафы за неэкологичность.По словам начальника аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олега Абелева, в этой ситуации по сути безальтернативный вариант – закупка газа у США, правда, по гораздо более высоким ценам. На этом настаивает и президент США Дональд Трамп, который открыто стращает европейцев огромными тарифами в случае отступления от американской газовой "кормушки".Однако последняя чревата непредсказуемостью – поставщики связаны долгосрочными контрактами со странами Азии, а свободные объемы продают на спотовом рынке тому, кто заплатит больше. Поскольку цены привязаны к биржевым, они нестабильны, то есть, предприятия не могут просчитать свою экономику на долгий период. Но в целом американский СПГ дороже как минимум из-за логистики – бывает, что в несколько раз."Понятно, что по новым ценам Европа не готова приобретать много газа. И именно по этой причине Еврокомиссия отложила публикацию плана отказа от российского топлива. Она думает, стоит ли пока вообще от него отказываться", - говорит аналитик."Переключение с российской "газовой иглы" на зависимость от американского СПГ, ведущее к кратному росту тарифов за энергию – не самый лучший аргумент для продажи местному электорату", замечает Максимов.Особенно против этого выступают Венгрия и Словакия, которые целиком зависят от российского газа и не имеют доступа к морю, следовательно, возможностей принимать СПГ-танкеры. "Учитывая специфику принятия столь масштабных решений (речь идёт о полном консенсусе стран ЕС), планы даже постепенного отказа от энергоресурсов России выглядят для действующих властей ЕС самоубийством", - убежден экономист.Без русских баланс не выстроитьПо мнению доцента Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамары Сафоновой, разбалансировка на европейском газовом рынке заставляет отодвинуть сроки отказа от российского СПГ.Ситуация для еврочиновников, по ее словам, нетривиальная: остановка транзита российского газа через Украину с 1 января уже привела к тому, что ряд стран, традиционно импортировавших российское топливо, находятся под угрозой надвигающегося устойчивого энергодефицита. Биржевые цены на газ сразу отреагировали на это ростом.Как отмечает Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина, для балансировки Европе необходим российский газ, поставляемый через Турцию, а также сохранение поставок СПГ. И, хотя цены в Европе в среднем уже выросли примерно вдвое с начала 2022 года, дальнейшее сокращение поставок могло бы привести к их дальнейшему повышению и ещё большей волатильности.Конечно, страны Евросоюза и Украина уже не первый месяц изучают возможность прокачки азербайджанского газа в ЕС через украинскую территорию. На данный момент Азербайджан ежегодно экспортирует в Европу около 12 миллиардов кубов газа. Благодаря разработке новых месторождений в Каспийском море этот объем можно увеличить до 20 миллиардов кубов.Однако возникает вопрос – как их доставить до адресата? Напрямую украинская и азербайджанская ГТС никогда не были связаны, но функционирует магистральный газопровод из России в Азербайджан "Баку — Ново-Филя". В этой связи речь идет о контрактных обязательствах и условиях сделки, которые предусматривают физические поставки газа опять же из российской газотранспортной системы.Таким образом, можно организовать поставки из Азербайджана в Россию, а из России через Украину в ЕС, но физически будет поставлен газ российского происхождения. Да и дешевле прямых поставок из России это точно не будет."Дополнительные резервы газа, способные "вдохнуть" энергию в замерзающие страны Европы есть только у России, а любые значительные объемы альтернативных поставок возможны за счет проведения своп-операций", - заключила Тамара Сафонова.Получается, Европа может много раз запрещать российский газ, но он все равно придет к ней с другой стороны. И уже по совсем другим ценам.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

газ, мировая экономика, европа, германия, сша, дональд трамп, ес