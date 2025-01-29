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В ЕС выступают против полного запрета на импорт СПГ из России, пишет СМИ

В ЕС выступают против полного запрета на импорт СПГ из России, пишет СМИ - 29.01.2025, ПРАЙМ

В ЕС выступают против полного запрета на импорт СПГ из России, пишет СМИ

Страны Евросоюза выступают против полного запрета на импорт сжиженного природного газа из России в рамках очередного пакета санкций, если не будут заключены... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T15:47+0300

2025-01-29T15:47+0300

2025-01-29T15:47+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Страны Евросоюза выступают против полного запрета на импорт сжиженного природного газа из России в рамках очередного пакета санкций, если не будут заключены альтернативные соглашения, обеспечивающие импорт СПГ из других стран, передает Reuters. Издание Politico ранее сообщило, что ЕС не станет полностью вводить запрет на импорт СПГ из России в рамках нового пакета санкций, вместо этого Европейская комиссия предложит прекратить поступление российского СПГ в терминалы Евросоюза, не являющиеся частью газовой системы блока. Как пишет газета, Еврокомиссия представит проект странам Евросоюза 29 января. "Европейская комиссия не предложила запретить поставки российского СПГ в рамках своего последнего пакета санкций, поскольку страны-члены ЕС выразили обеспокоенность тем, что сначала необходимо обеспечить альтернативные варианты, в том числе из США", - пишет агентство со ссылкой на европейских дипломатов. Как уточнил один из дипломатов, альтернативное соглашение нужно, чтобы Европа не осталась без поставок газа как из России, так и из Соединенных Штатов. Согласно источникам в Евросоюзе, на отказ от полного запрета на поставки российского СПГ также оказали влияние холодная зимняя погода, уменьшение запасов газа и назначенные на 23 февраля выборы в бундестаг ФРГ. Президент США Дональд Трамп 23 января заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок энергоресурсов, включая СПГ, в Европу.

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