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Германия продолжает получать российский СПГ через Бельгию
Германия продолжает получать российский СПГ через Бельгию - 29.01.2025, ПРАЙМ
Германия продолжает получать российский СПГ через Бельгию
Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по действующим контрактам, рассказала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен на слушаниях в парламенте. Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Ранее газета Financial Times писала, ссылаясь на уведомление ведомства, что это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле. "Если речь идет о новых мощностях, то достаточно просто запретить российский газ, как это делает Германия. В то же время, если речь идет о действующих объектах с действующими контрактами, то это не так просто. Это означает, что в Германии нет новых контрактов, по которым доставляется российский газ, что хорошо. Однако по-прежнему через перегрузку (в Бельгии – ред.) объемы российского СПГ продолжают поступать в Германию", - сказала министр. Бельгийский министр выступала на слушаниях, посвященных нехватке газа на европейском рынке, вызванной прекращением транзита трубопроводного газа через украинскую территорию. Также депутаты обсудили с министром вступление в силу в конце марта положений 14-го пакета санкций Евросоюза, которые запрещают перевалку СПГ российского происхождения в европейских портах в интересах государств, не входящих в ЕС.
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спг, россия, ес, германия, бельгия
Энергетика, СПГ, РОССИЯ, ЕС, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ
Германия продолжает получать российский СПГ через Бельгию
Германия продолжает получать СПГ из России через Бельгию
БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Германия, хоть и не закупает сжиженный природный газ (СПГ) в России напрямую, продолжает его получать через Бельгию, в которую российское топливо поступает по действующим контрактам, рассказала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен на слушаниях в парламенте.
Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Ранее газета Financial Times писала, ссылаясь на уведомление ведомства, что это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле.
"Если речь идет о новых мощностях, то достаточно просто запретить российский газ, как это делает Германия. В то же время, если речь идет о действующих объектах с действующими контрактами, то это не так просто. Это означает, что в Германии нет новых контрактов, по которым доставляется российский газ, что хорошо. Однако по-прежнему через перегрузку (в Бельгии – ред.) объемы российского СПГ продолжают поступать в Германию", - сказала министр.
Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента
Бельгийский министр выступала на слушаниях, посвященных нехватке газа на европейском рынке, вызванной прекращением транзита трубопроводного газа через украинскую территорию. Также депутаты обсудили с министром вступление в силу в конце марта положений 14-го пакета санкций Евросоюза, которые запрещают перевалку СПГ российского происхождения в европейских портах в интересах государств, не входящих в ЕС.