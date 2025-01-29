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Бельгия продолжит импорт российского СПГ, но усилит контроль в порту

Бельгия продолжит импорт российского СПГ, но усилит контроль в порту - 29.01.2025, ПРАЙМ

Бельгия продолжит импорт российского СПГ, но усилит контроль в порту

После вступления в силу ограничений против российского СПГ из 14-го пакета антироссийских санкций в конце марта Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:55+0300

2025-01-29T19:55+0300

2025-01-29T19:56+0300

энергетика

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россия

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. После вступления в силу ограничений против российского СПГ из 14-го пакета антироссийских санкций в конце марта Бельгия продолжит его импорт, но усилит контроль за происхождением топлива в порту, рассказала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен на слушаниях в бельгийском парламенте в среду. "Этот пакет запрещает перегрузку российского сжиженного природного газа в портах ЕС, за исключением перегрузки для удовлетворения потребностей государств-членов", - сказала министр. По ее словам, речь идет о сложных европейских санкциях, поэтому в Бельгии пришлось принимать дополнительное постановление на национальном уровне. В частности, вводится обязательная декларация для перевозчиков СПГ, пользующихся бельгийским терминалом. "Каждый пользователь терминала СПГ должен заявить о происхождении груза министерству финансов и генеральному управлению навигации. Эта информация будет перепроверяться путем отслеживания маршрутов", - сказала министр. Также, по ее словам, будет проводиться анализ самого газа, "чтобы с большей точностью определить, нарушаются ли ограничительные меры". "По этому вопросу я добиваюсь поддержки со стороны Европейской комиссии, в частности, чтобы и за пределами Бельгии применялись эти меры", добавила она. Ван дер Стратен пояснила, что для перегрузки газа в интересах государства-члена ЕС потребуется обоснование, подтверждающее его необходимость для энергетической безопасности. В случае недостоверной декларации или нарушений доступ в бельгийский порт может быть закрыт. "Хоть импорт российского СПГ сокращается, он все еще присутствует. Он перенаправляется на по разным направлением на разные объекты", - сказала министр. Ранее бельгийское издание Soir сообщало, что терминал СПГ компании Fluxys в бельгийском порту Зебрюгге продолжит принимать топливо из России после вступления в силу в конце марта 2025 года ограничений ЕС на реэкспорт сжиженного природного газа из Европы в третьи страны. Бельгийского оператора связывает многолетний контракт с "Ямал СПГ" на хранение и перегрузку топлива из России. ЕС в июне 2024 года ввел 14-й пакет санкций, которые с 26 марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского СПГ через терминалы в ЕС для третьих стран, однако сами члены Евросоюза смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. При этом издание отмечает, что российской стороне придется самостоятельно решать, что делать с забронированными мощностями, которые уже нельзя будет использовать для перегрузки топлива для клиентов за пределами Евросоюза. По мнению издания, российская сторона может попытаться найти покупателей на эти объемы СПГ в странах ЕС. Согласно данным министерства экономики Бельгии, порт Зебрюгге в год принимает 124,4 тераватт-часов (ТВт.ч) сжиженного природного газа, при этом 78,4 ТВт.ч приходится на топливо из России. Около половины объемов российского СПГ идет на экспорт, в основном в страны Азии. Остальные объемы поступают в сеть Fluxys, которая снабжает бельгийских клиентов и потребителей в соседних странах, прежде всего, в Германии. В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро. Как заявлял РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге.

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